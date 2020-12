21 dic 2020

Gambito de dama (Netflix) ha sido el flechazo seriéfilo de la temporada: esa ajedrecista huérfana, pelirroja y genial, perennemente traumatizada y con un solo objetivo vital (machacar a su oponente soviético) nos ha llegado al corazón. Y aunque todo en esta vida termina, y también las miniseries de Netflix, tendremos Anya Taylor-Joy para rato. La actriz que encarna a Beth, de ojos vivaces y labios bellísimos (a la que, por cierto, ya habías visto en Múltiple, Emma o Los nuevos mutantes) es la chica de oro de Hollywood en estos momentos y en los próximos meses estará por todas partes. Haz cuentas: una de terror en el Londres de los 60, una adaptación de Nabokov, una de vikingos junto a Nicole Kidman, la precuela de Mad Max Fury Road… Tranquila, que vamos uno por uno.

La verdad es que Anya Taylor-Joy lleva años al borde del estrellato. Sorprendió a la crítica con la cinta de terror La bruja, y de nuevo con la adolescente secuestrada de Múltiple. Parecía que iba a ser su momento, pero su estrella no acababa de cuajar: La casa de las miniaturas, Glass, Emma… No habia proyecto capaz de lanzarla a lo más alto. Hasta que llegó Gambito de dama, la serie sleeper del año, y Taylor-Joy se hizo viral. No es extraño: su belleza, su talento y su glamour (¿habéis visto su cuenta de Instagram?) son tres robacorazones de primera categoría. Y ella, naturalmente, está aprovechando su gran momento.

Anya Taylor-Joy y Matt Smith en Last night in Soho pinit

Pronto veremos sus dos próximas películas, ya en fase de posproducción: Last night in Soho es una de terror psicológico ambientada en el el fashionista Londres de los swinging sixties, donde comparte pantalla con Matt Smith (el Doctor, para los fans). Más expectación despierta la muy ambiciosa The northman, una de venganza vikinga cuajada de estrellas. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke… ¡y Björk en una nueva incursión cinéfila! Dirige Robert Eggers, descubridor de Taylor-Joy en La bruja, y la cinta promete altísimas cotas de épica y pasiones.

Pero la lista de proyectos de Anya no acaba aquí: pronto se pondrá en marcha la precuela de Mad Max Fury Road, con Taylor-Joy como una joven Furiosa. El director Scott Frank, uno de los creadores de Gambito de dama, acaba de anunciar que Anya protagonizará Risa en la oscuridad, su adaptación de la novela homónima de Vladimir Nabokov, y que relata (cómo no) la historia de un hombre de mediana edad obsesionado con una jovencita. Kristin Scott-Thomas la ha fichado también para su debut como directora, The sea change, en la que ambas serán pareja (conflictiva) en busca de un lugar mejor. Y todavía tiene tiempo para ser imagen de la fragancia Flowerbomb, de Viktor&Rolf. ¿Necesitas más razones para enamorarte de ella? Aquí va una, a modo de punto final: Anya habla perfectamente español, porque se crió en Buenos Aires de padres hispano-británicos. ¿Se puede ser más perfecta?