30 dic 2020

Comienza 2021, por fin. Parece que este año ha durado tres siglos y lo único que queremos es comience uno nuevo. No se solucionará todo por arte de magia, pero al menos, podremos despedirnos del año del coronavirus. Querida lectora, sabemos que no eres una principiante. Sí como lo lees: eso de ventilar la casa, barrera hacia fuera, pedir un deseo cuando tomas las uvas y brindar con un anillo dentro de la copa de champán ya lo haces. ¿Supersticiosa? No, para nada. Rituales de 2021 para atraer la buena suerte on point. Has hecho los deberes. Pero como este 31 de diciembre requiere algo más de esfuerzo, hemos seleccionado los rituales que tienes que tienes hacer para atraer el dinero, el amor y tener suerte en general para empezar bien el nuevo año. No podemos prometerte un 2021 de fantasía, purpurina y delirio, pero al menos, tendrás un match exitoso en Tinder. ¡Qué empiecen los juegos del hambre! Además, literalmente.

Uno de los primeros y más conocidos es besarte con alguien a quien quieres nada más sean las 00:01 para tener buena suerte ese año. Preferiblemente con tu pareja. Si no tienes de eso desde los 80, no sabes cómo hay que cuidarlo, qué es o si simplemente llegarás a tenerlo, puedes besar a tus familiares o amigos. Este año con mascarilla, eh, que te vemos venir. Este gesto ayudará a fortalecer el lazo que tienes con ellos durante los 365 días siguientes. No tendrás pareja, pero sí buenos amigos.

¡Lluvia dorada! Y no, no pienses cosas raras que el momento '50 Sombras de Grey' no tiene pinta de llegar en esta vuelta al sol. Solo tres palabras: báñate en champán. Sí como lo lees. Y no estamos hablando de tírartelo por encima como un corredor de Fórmula uno, si no de ducharte con él. En la bañera. ¿Para qué? Para ahuyentar el mal de ojo. Este año un tuerto te ha mirado no solo a ti, sino al mundo entero. Así que venga a descorchar botellas de champán. Y nada de buscar el más barato en el supermercado. Ponle un poco de glamour al espectáculo.

Para el amor, hay un par de conjuros que puedes hacer la última noche del año. El más efectivo y común es el de la hoja de laurel. Su efectividad no está científicamente probada, y consejo desde la redacción: no escribas el nombre de la persona que lleva ignorándote meses, que este es un truco de magia negra, no de vudú. Así que ármate de valor, busca un nuevo ligue y escribe su nombre y el tuyo en una hoja de laurel con un bolígrafo rojo. El color es imporante: red=pasión. Cuando tengas tu obra maestra ponla debajo de la almohada y duerme tres noches seguidas con ell ahí. A la cuarta, guárdala en un bote de cristal para sellar vuestro amor. Debería llamar a la semana. Si no lo hace, vuelve a hacer el conjuro. Si sigue sin hacerlo: te ha hecho ghosting, no hay laurel que valga.

Si no eres de esas que tiene laurel en casa, el ritual de las velas es también altamente efectivo. Para este ritual del amor supremo, necesitarás: una vela rosa, una manzana, una rosa roja que represente a Venus, una rosa blanca que represente a la luna y una cinta roja. Enciende la vela y déjala en una mesa vacía. Corta la manzana en dos, métela en dos jarrones diferentes junto a las rosas y rodea con la cinta los floreros y la vela. Mira a la llama sintiéndote Sabrina, piensa en tu amado y pronuncia un cántico infalible, "Por favor, que me haga caso. Que el amor que yo deseo se haga realidad". Si eres más de quemar cosas, el ritual de la nueva vida es el que necesitas: escribe los deseos que tengas para el nuevo año, pueden ser de cualquier temática. Ponlos en un recipiente, a las 00:00 quémalos y cuando solo queden las cenizas, tiralas por la ventana. Tus deseos se cumplirán a lo largo del año.

Y por último, pero no por ello menos importante: cuando ya sea 1 de enero, sal a la puerta de tu casa con las maletas vacías para atraer los viajes en este nuevo año. Este gesto impulsará las aventuras y reducirá el encierro domiciliario, aunque, esos sí, este deseo depende mucho del coronavirus. Si haces todo esto, más los rituales de manual, no te prometemos que vivirás el año de tu vida, eso sí, será mejor que el año anterior. Al menos, por estadística alguno de tus deseos se cumplirá.