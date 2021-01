31 ene 2021

Este Mercurio retrógrado será sobre Acuario. ¿La consecuencia? Paralizará todo a tu alrededor. Por si no tuviéramos suficiente con el presente que nos ataca día sí y día también, la posición planetaria con más mala suerte de todas se cierne sobre el común de los mortales para hacer nuestra vida mucho más difícil.

Mercurio, para quien no lo sepa, es el planeta encargado de hacer que la mente y la comunicación fluya. Es más, cuando está en retroceso, toda comunicación se vuelve imposible. El wifi se irá por arte de magia, perderás 30 metros, tus mensajes no se entenderán y mucho peor, tu mente irá a mil por hora, sobre todo cuando tu ligue pándemico deje de contestarte al WhatsApp. De esta semana solo puedes esperar malentendidos, pero va mucho más allá: este fenómeno durará hasta el 20 de febrero. Sin palabras. ¿Qué vamos a hacer hasta entonces? Mucho yoga, meditación, pilates, chocolate y pensamiento crítico. Mientras que no es una buena época para tomar decisiones, sí lo es para darle al coco y tener ideas. Pero nunca, nunca (hasta el 20 febrero) actúes sobres ellas.

Y sobre todas las cosas: haz caso a tu horóscopo. Que suficiente tenemos sobre las espaldas ya...

***ARIES

[DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Quizá te apetezca hacer algún tipo de cambio de imagen. Es lógico, estás pasando por una metamorfosis que requiere una puesta al día. Dados los planetas involucrados... ¡será contundente! Deja alguna pista para que tu madre te reconozca.

LEO

[DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

El Sol, en el signo opuesto al tuyo, te invita a echar un vistazo fuera de tus territorios reales. Más que nunca, corren tiempos de cambio y es hora de aportar al colectivo ese necesario granito de arena. Recuerda: todos necesarios, ninguno imprescindible.

SAGITARIO

[DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Semana ideal para ampliar tu círculo y disfrutar de hermanos y vecinos. Ellos te subirán al pódium de los triunfadores en el arte de inspirar, con ese talante tuyo, tan quimérico. Ser incombustible es buena cosa en estos tiempos.

TAURO

[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Tu signo sigue de anfitrión de dos planetas muy activos. Uno te pone rebelde y el otro, guerrera. Es tu momento de sacar la artillería pesada y arrasar con lo que te tiene en la estación del aburrimiento. Tu pacifismo natural brilla por su ausencia estos días.

VIRGO

[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Sigues muy estimulada por el influjo de energías planetarias cruzadas. Teniendo en cuenta tu habilidad e inteligencia, puedes brillar si te pones manos a la obra y dejas de buscarle tres pies al gato. Solo tienes que bajar un poco tu nivel de exigencia.

CAPRICORNIO

[DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Estás seductora con la conjunción de Venus y Plutón, y puedes estar tocando fondo en alguna relación agitada... ¡o quizás ambas cosas! De lo que no hay duda es de su intensidad. Debieras visitar un ratito el salón de las emociones.

GÉMINIS

[DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

La Luna tiene un buen efecto con Mercurio, manifestando tu don de lenguas. Aborda temas en los que necesites estar muy despierta. Si quieres venderle a alguien una moto, ¡dalo por hecho! Salvo fuerza mayor, no te quedes en casa. ¡Viaja!

LIBRA

[DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Tienes muy signi cados en tu signo los parámetros del amor, el hogar y la familia. Esos son los campos de batalla en los que libras tus guerras. Estaría bien que pergeñaras una estrategia. Atenea, diosa de las batallas inteligentes, te asesora.

ACUARIO

[DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

El optimismo te acompaña y te sientes con ganas y fuerzas de comerte el mundo. El Sol y Júpiter son dos extraordinarios compañeros de aventuras interestelares. Tienes una fuerza imparable. No tengas miedo a salir del barrio: seguirá dentro de ti.

CÁNCER

[DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Alguna persona esencial te pondrá ante la necesidad de ir al fondo de cierta cuestión. Te puede resultar muy incomodo, porque se trata de poner las cartas sobre la mesa con todas sus consecuencias. Revisa la letra pequeña en tus próximos acuerdos.

ESCORPIO

[DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Nunca llueve a gusto de todos, y es posible que te encuentres entre a los que no les viene bien el chaparrón. Quizá no sea por lo que cae del cielo. ¿No habrá alguien que te esté haciendo daño? Normalizar o ignorar ciertas cosas trae desventura.

PISCIS

[DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Estás un poco distraída y te cuesta aterrizar. Tu mundo ideal no se parece al real, y eso te deprime. La situación es idónea para hacerte adicta a la bollería industrial y a las series edulcoradas. Si no puedes evitarlo, disfrútalo y comparte.

***Predicción semanal de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1137 de Mujerhoy.