17 ene 2021

Faltan tres días para la fase de cuarto creciente. Lo que quiere decir que el anuncio de que Sexo en Nuevo York volvía a la pequeña pantalla sin SAMANTHA nos pilló en tierra de nadie lunarmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente, los ánimos estuvieron algo alterados y es que, si eres fan de Sam este refrito no tiene sentido alguno. Hasta el karma lo sabe. ¿Veremos 'And Just Like That'? Evidentemente, sí. Peor tampoco es que tengamos nada mejor que hacer en esta vida desués de haber devorado Los Bridgerton, las series victorianas que nosotras mismas nos/os recomendamos y hasta las telenovelas cásicas que todo ser sobre la faz de la tierra debería ver al menos, una vez en la vida.

Con la ansiedad existencial, vital y filomenística que nos acecha dñia y noche, las rebajas se ha convertido en otro de los temas de conversación. Hace poco menos de un mes te contábamos cómo vestirte según tu signo del zodiaco para tener un mejor año (tampoco es muy difícil). Atención Leo, Capricornio y Acuario, que las tendencias vienen fuerte y las rebajas son la última oportunidad para gastar lo que te ha sobrado de la paga extra de Navidad. En esta vorágine de remembers (por cierto, ¿has visto ya 'Física o Química?), Pinterest ha vuelto a la vida de muchos. Sobre todo si eres Libra. Quieres un cambio en tu vida y eso significa, claramente, darle un nuevo aire a tu salón (aquí los mejores chollos de Zara Home). Y... sin más dilación, ahí va tu horóscopo de la semana. Hazle caso a los astros, por lo que más quieras, que suficiente tenemos ya con la pandemia en general y con la vuelta de Big en particular.

***ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Es posible que te estén pidiendo que hagas un esfuerzo para adaptarte a las nuevas circunstancias. En el ámbito laboral, ya se están manifestando ciertas señales de hacia dónde debes dirigir este año todas tus fuerzas para lograr tus objetivos. Tienes a Venus con su encanto de tu parte, así que aprovecha.

TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Marte alcanza a Urano en tu signo y esta circunstancia trae mucho movimiento a tu vida. Es probable que estés a punto de lanzarte al mundo como un cohete, y esto, muy comprensiblemente, te da cierto vértigo. Cupido te acecha en alguno de los grupos que frecuentas.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Dentro y fuera de ti se está librando una batalla en la que te has metido tú solita. Eso te produce una dosis de desasosiego que se refleja en irritabilidad, puntillosidad y dificultad para dormir plácidamente. Si estás un poquitín a la defensiva... es por eso.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Es el momento de ponerte manos a la obra y participar en ese proyecto que te mueve el corazón... u otras vísceras. Quedarte en la retaguardia solo agravará esa sensación de impotencia y cabreo que arrastras. Si te pillan, que sea con las manos en la masa. ¡Acción!

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Con la entrada de Saturno y Júpiter en tu casa VII tendrás que hacer algunos reajustes en tus relaciones durante estos días. Pero no es momento de cortar con nada; las soluciones intermedias y el consenso son la receta mágica... y no hablar de ciertos temas, el bálsamo de Fierabrás.

VIRGO:[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Esta temporada está muy motivada por todo lo que ocurre socialmente, y tendrás brillantes ideas que querrás llevar a la práctica ipso facto. Quizá lo hagas con toda tu buena intención, pero también con cierta dosis de precipitación. Déjalo que dé un hervor y, mientras, dale unas vueltas

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Es posible que tu pareja o alguien con quien mantienes una relación de colaboración tenga que atravesar algún cerco y superar determinada prueba. No le facilites las cosas, deja que fluyan. Dale ese espacio y confía en sus capacidades. Hay ciertas cosas que nadie puede hacer por ti.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

El hogar va a protagonizar esta semana: la ausencia o la añoranza de él, la necesidad de hacer modificaciones, de generar nuevos espacios, de hacer las cosas más funcionales y más modernas... ¡Toca renovación!, eso que a ti tanto te gusta. No dejes de hacer magia con lo nuevo y con lo viejo.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

¿Te sientes un poquitín perdida y sola? ¿Se te ha echado la añoranza encima?, ¿Estás más tierna que un flan? Tranquila, que nadie tiene por qué enterarse, a no ser que decidas contarlo tú misma en tus redes sociales. Cuando lo lean tus amistades, ¡se te habrá pasado!

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La salida de Saturno y Júpiter de tu signo se lleva también algún lastre al que posiblemente estuvieras aferrada como a un clavo ardiendo. Cúrate las quemaduras de las manos y no vuelvas la vista atrás. Por menos, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Con la inauguración oficial de la Era de Acuario en el pasado solsticio de invierno, tu signo es tendencia, y todas sus características brillarán, con sus más y sus menos. en los próximos años. Prepárate para convertirte en trending topic. Menos mal que Saturno te pone un ancla en la tierra.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Cada vez que la Luna pasa por encima de tu signo, como es el caso, se despiertan las añoranzas, la inspiración, y también esa tendencia tuya a escapar de las situaciones conflictivas. Esta semana... ¿qué toca? Sea lo que sea, disfrútalo y perdónate un poco la vida.

***Predicción anual de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1136 de Mujerhoy.