26 mar 2021

Había una expectación tremenda por ver 'Sky Rojo', la nueva serie del creador de 'La casa de papel', Alex Pina. Los avances suscitaron muchísimas elucubraciones, sobre todo, por hablar de un asunto tan controvertido como el de la prostitución. Algo ocurre en la ficción reciente, que ha elegido a la prostituta como un personaje interesante y atrayente para los espectadores: además de 'Sky Rojo', en los últimos meses se han estrenado dos series más ambientadas en el universo del trabajo sexual ('Adult Material' y 'P-Valley'), por no hablar de esa obra maestra que es 'The Deuce', que finalizó en 2019 con su tercera temporada. ¿Tienen algo que ver todas estas series, además de escoger a prostitutas y estrellas porno como protagonistas? La verdad: nada. Nada de nada.

Hayley Squires interpreta a la actriz porno Jolene Dollar en 'Adult Material'. pinit

Te lo recomendamos desde ya: después de ver en Netflix 'Sky Rojo' (no dura demasiado), alquila 'Adult Material' en Filmin. Verás dos maneras de acercarse al universo del sexo de pago totalmente distintas, pero precisamente esas diferencias las convierten en interesantes. 'Sky Rojo' propone una persecución a vida o muerte con la prostitución como coartada para mostrar tremendas dosis de violencia (sobre todo, contra ellas), como una versión de 'Kill Bill' pero sin la exquisitez de la imagen. En realidad, es un cómic para adolescentes. 'Adult Material' entra de lleno en el retrato del negocio del cine porno y el porno online y la violencia contra las trabajadores sexuales tiene otros matices: no espanta, pero duele. Está más cerca del clásico drama.

Las protagonistas de 'Sky Rojo', de izqda. a dcha.: Yani Prado, Lali Espósito y Verónica Sánchez. pinit

Aunque el uso de la violencia de 'Sky Rojo' va a echar para atrás a las que no tengan la sensibilidad anestesiada (cosa fácil, pues la violencia en la ficción no para de aumentar), lo cierto es que se aproxima a la figura de la prostituta con blandura: ni siquiera haber sido objeto de trata merece demasiado detenimiento ni hondura. De hecho, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yani Prado) aparecen dibujadas como un cruce entre 'Spice Girls' y Jessica Rabit, unidas por la sororidad: son amigas, hermanas, y se protegen. En el mundo de Joline Dollar (Hayley Squires), protagonista de 'Adult Material', no se escamotea la manera en la que los jefes del negocio abusan y explotan a las recién llegadas al negocio del sexo, pero sin escenas gore. Las sobrevivientes son, además, protagonistas de sus propias historias de terror y poco entrenadas por la vida para la sororidad. En el negocio del porno manda el sálvese quien pueda: no existen amistades edulcoradas.

Rupert Everet es el malo de la serie en 'Adult Material': un empresario del porno. pinit

Una cosa tienen en común 'Sky Rojo' y 'Adult Material': un malo excesivo que parece un personaje de cómic. Eso sí, mientras que Carroll Quinn (Rupert Everett) peca de indiferente, decadente y ambicioso (es un malo por omisión), Romeo (Asier Etxeandía) despliega toda la violencia de la peor versión del macho latino que viola, mata y esclaviza. El personaje está tan exagerado que termina en una parodia que nos permite soportarlo. No sucede lo mismo con los personajes de Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y su hermano Christian (Enric Auquer), brutales sin matices y, por tanto, muy cercanos a los mercenarios que pueden operar en la vida real.

Jolene graba mensajes porno personalizados para sus clientes en 'Adult Material'. pinit

Otra diferencia importante radica en el tipo de trabajo sexual que cada serie retrata. 'Adult Material' se detiene en la pornografía y sus controvertidos rodajes, donde son las mujeres las que corren el peligro de terminar lesionadas, incluso gravemente. 'Sky Rojo' lleva a las series de televisión un tipo de negocio específicamente español, aunque solo sea por lo populares que son en nuestro país: los clubes de carretera. Lo dice el personaje de Asier Etxeandía (Romeo) en el capítulo número uno: España es conocida en todo el mundo por ser el país con más oferta de prostitución, asunto este que se ha convertido en parte de nuestra oferta turística. Dentro de este universo, probablemente el lugar más siniestro sean los clubes, espacios donde no hay otra ley que la del que paga.

El flechazo entre la prostituta Coral (Verónica Sánchez) y Moisés (Miguel Ángel Silvestre). pinit

Otro elemento importante que distingue 'Sky Rojo' de 'Adult Material' es el romántico. Como la serie británica se mantiene bastante próxima a la realidad (dentro de las limitaciones de una serie de televisión comercial), Jolene Dollar mantiene una vida que quiere ser 'normal' fuera de los rodajes y sus sesiones de 'streaming' porno. De hecho, su pareja suple el rol de ama de casa y ayudante y tiene dos hijas: cero romanticismo. La serie española sí plantea el inevitable romance, pero uno que puede caer en lo perverso: el de Coral con su proxeneta (Miguel Ángel Silvestre). No como una manipulación de una persona sobre otra que está subyugada y amenazada, sino como un enamoramiento inocente.

Una de las escenas del primer capítulo de 'Ski Rojo', con la omnipresente sangre. pinit

En 'Sky Rojo', ya lo hemos dicho, la sangre está por todas partes. De hecho, las críticas más negativas que ha recibido la serie tienen mucho que ver con cierto sadismo a la hora de castigar, acuchillar y golpear el cuerpo de las prostitutas. Son tratadas como sacos de carne, algo que hiere necesariamente la sensibilidad de quien no juegue con videojuegos violentos o no vea habitualmente películas sangrientas. Es como si se buscara conectar y promover una audiencia que encuentra placer visual en este tipo de imágenes, crueles y sangrientas, y casi siempre con las prostitutas como las apaleadas. Aunque ellas también participen de navajas, machetes y tiros, el regodeo sobre cuerpos femeninos sangrientos llega a ser desagradable.

Una de las escenas clave de 'Adult Material': la serie está en Filmin. pinit

'Adult Material' retrata la violencia de la prostitución con una pretensión de realismo. Ese compromiso con la verdad de la prostitución (y con querer tomársela en serio) hace que la serie tenga mucho más cuidado con cómo muestra la durísima vida de las mujeres en prostitución. Sin embargo, no escamotea escenas durísimas, con verdades dolorosas que se exponen muchas veces en conversaciones con mujeres que no son prostitutas, pero tienen alguna conexión con el negocio. Nos queda claro, por ejemplo, cómo llegan muchas mujeres al mundo del porno: totalmente heridas por la vida 'normal'. Si quieres los detalles, está Filmin.