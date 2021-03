28 mar 2021

Cuando llega el calor, los chicos se enamoran (gracias por tanto Sonia y Selena). Solo hace falta echar un vistazo a Instagram y luego, a las terrazas: las vacaciones de Semana Santa han comenzado y aunque no puedas ir a Barcelona, pero los franceses y alemanes puedan recorrer Madrid como Pedro por su casa, tu ánimo no ha decaído -más aún- y vas a redescubrir tu barrio. Tomar cafeses y vermús a diestro y sieniestro y poner tu carita al sol (porfa, no olvides la protección solar que luego viene el envejecimiento prematuro, las manchas y lloras, querida lectora) se convertirá en tu rutina, como si ya no hubiera Covid. Notición: sí lo hay. Por eso, como la primavera la sangre altera, bien de mascarilla, gel desinfectante y distancia de seguridad y bien también de torrijas. Nunca hay suficientes.

En lo que se refiere a los astros, la época de Aries, como ya comentamos la semana pasada es una de las más tranquilitas, así que nada de dramas y tragedias y a disfrutar de las vacaciones. Por una vez que los astros también se han cogido unos días... ¡Disfrútalos! Ya vendrán las lágrimas con el próximo Mercurio en retroceso, ya vendrán... pero mientras tanto. ¡TORRIJAS!

***ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

El Sol va de la mano de Venus por tu signo. Al ser dos cuerpos opuestos, te debatirás entre armar la de Troya por cualquier tontería o bien lanzar incendiarias ráfagas... de amor. Serás la Venus que incendia las terrazas, sí o sí.

TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Vives un momento frustrante. Parece que los cambios que has incorporado en tu enfoque se encuentran con alguna resistencia, en el terreno laboral. Son solo pruebas de resiliencia. No obstante, examínate, matiza y revalúa objetivos.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

A principio de semana, sentirás como si algo sujetase tus alitas volanderas; pero a medida que avance, las cosas se aligerarán y te favorecerán. Intenta no precipitarte al vacío si no lo ves claro.No saltes hasta que veas una plataforma sólida.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Quizá te toque poner orden en tu hogar y tomar parte en algún asunto familiar. Aunque suponga un pequeño esfuerzo, no dejes pasar este momento para nutrirte de tu familia. Ellos son tan importantes para ti como tú para ellos.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Con el Sol y Venus en tu casa IX, tus ojos se elevan del suelo para recibir el influjo de referentes femeninos llenos de fuerza y autodeterminación. Tú eso lo haces sin despeinarte. Deja que te posean las valquirias, o las cármenes.

VIRGO:[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Los malentendidos pueden estar a la orden del día, por la conjunción de Mercurio y Neptuno. El chantaje emocional puede aparecer y meterte en un oleaje de algas marinas muy viscosas. Ciertas cosas, mejor decirlas con música y cantando.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

La Luna llena en tu signo y enfrente, Venus y el Sol. Esto merece una boda. Si no te casas con nadie esta semana, tendrás que desposarte con el otro platillo de la balanza: ¡con tu otro yo! Consúltatelo todo a ti misma, ¡y no dudes tanto!

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Maravilloso momento para comenzar algo; la energía planetaria apoya cualquiera de tus iniciativas. Pero no olvides que, antes de dar vida a lo nuevo, hay que deshacerse de lo que no sirve. Nada nace si algo no muere, esa es tu lección vital.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Momentos de gran impulso creativo. Dedica tiempo a cualquier cosa sobre la que te proyectes y con la que disfrutes mucho. Ni que decir tiene que el amor y los hijos entran dentro de la ecuación. Si aparece algún follonero, dile que estás ocupada.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Algo está impidiendo que tu verdadera naturaleza florezca, porque generalmente te has escondido detrás de ciertos aspectos formales o profesionales que te han mantenido “a salvo”. ¿Nos deleitarías con un striptease emocional?

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Una favorable conexión de Marte y Saturno te pone las herramientas para que te hagas un sitio y plantes una pica en donde quieras. Toca estar “a Dios rogando y con el mazo dando”. Evita ponerte el guante de acero, ¡romperías la mesa!

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Mercurio y Neptuno, bailando el vals de las olas en tus aguas, son como un amplificador de señal para conectarte con el idioma de las cosas sagradas. Quizá estés un poco mística y sensiblona. Tendrás que asumir tu piel fina y tu alma bella

***Predicción anual de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1146 de Mujerhoy.