2 may 2021

Mayo va aser un mes on fire. No lo decimos nosotras: lo dicen los astros, que van alborotar nuestra vida día sí y día también, porque seamos sinceros, no tenemos suficiente con todo lo que está pasando. Este mes, víspera indiscutible del 'summertime when the living is easy' los ánimos saltarán por los aires. Y no, esto nada tiene que ver con las elecciones de la Comunidad de Madrid, que están crispando a todo ciudadano de a pie (y cómo no, a las redes sociales) sino con las posiciones planetarias, su influjo y que durante mayo (PRESTA ATENCIÓN) tendremos tres planetas en retroceso, por lo que ya es momento de preparar los pañeulos, las aplicaciones de mindfulness y las ganas de seguir existiendo.

Menos mal que llega un eclipse lunar en Sagitario el 26 de mayo para que limpiemos energías, chakras, cuentas bancarias y dejemos de pedirle tantos milagros (claramente imposibles) a las piedras mágicas. Los cuarzos pueden hasta un punto, querida lectora. Además, se acaba la temporada de Tauro y comienza la de Géminis el 20 de mayo lo que se traduce en un fuego interno que nos hará ser más sociables, proactivos y nos llevará a aprender nuevas cosas con un ímpetu nunca visto. En las citas, todo mal eso sí, pero si aprendes a hacer ganchillo, ¿qué más da?

Mientras esto ocurre céntrate: hoy Día de la Madre come mucho, regala flores y sobre todo, respira. Mañana será un día tremendo. Y hasta que sepamos quién ocupa el trono de Madrid, "la pipa de la paz".

***TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

El Sol y Urano juntos van a acabar con tu fama de prudente, práctica y conservadora. Y Venus y Mercurio te regalan el don de la palabra justa y precisa. ¿Llega alguna buena noticia? Cuanto desees esta semana, ¡pídelo por esa boquita!

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

Júpiter y Saturno combinan optimismo y realismo. Intenta dosificar adecuadamente estas dos energías tan dispares, para que no se vuelvan en tu contra en forma de crisis de fe. Si tienes subidas y bajadas últimamente, es por eso.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Podríamos aventurar que te viene una semana vibrante. Marte y Júpiter, en muy buena relación, te ponen a mil, y es un buen momento para expandirte en todas direcciones. ¿Viajes? ¡Sí! Y embárcate también en esa aventura espiritual.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Esta semana es perfecta para que te decidas a formalizar algún acuerdo o contrato de colaboración. Siempre es recomendable no dejar cabos sueltos y leer detenidamente la letra pequeña. Que no te pase eso de “donde dije digo, digo Diego”.

VIRGO:[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Júpiter y Saturno en tu casa VI te reclaman atención y esmero en cuestiones de salud y orden. Es posible que andes algo desajustada y estresada, y peques por defecto o por exceso. Procura no imponerte ninguna meta imposible.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Los astros te proveen de inspiración y capacidad para dar forma a tus ideas. Estás muy creativa e inspirada, pero debes reparar en cierta pereza o autocrítica malintencionada que viene de dentro... o fuera. Nada de autosabotajes ni excusas. ¡Ponte en marcha!

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

Tu regente Plutón está muy activado esta semana para ti, especialmente en lo mental. Por eso, tan pronto podrías llegar a sabias y agudas conclusiones, como meterte en paranoias impensables. Mantén siempre un pie fuera del asunto para salir rápido.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Las relaciones con tu entorno vienen esta semana con una de sal y otra de pimienta. Serán sabrosas, sin duda, pero tendrás que torear con algún plomo o algún brasa, o quizás dos de cada. Como a todo le ves el lado bueno, eso que te llevas.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

La Luna señala algún tema que te traes entre manos y puede darle un tinte un poco intenso o drámatico. De ti depende relativizar y mirar en otras direcciones, donde sin duda eres afortunada. Si por fin te decides a florecer, ¡no esperes más!

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Dos planetas muy opuestos se pasean por tu signo, y la Luna ilumina sus dos caras. Si la semana empieza un poco cuesta arriba, tranquila, que posiblemente acabe con juerga, bullicio y festejos. Si las condiciones lo permiten, no te lo pierdas

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Tu signo esta semana está para ponerle un piso. El amor se te sale por los poros, ¡y por la boca! Escribe, cuenta, fabula, habla... que no se diga que los peces son mudos; al menos, durante esta semana. Empodérate con tus palabras y conviértelas en magia.

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Tus intereses y los de los demás entrarán en pugna y pueden suponerte un dilema, del que saldrás con un arranque que puede llevarse por delante algún obstáculo, muy en tu línea. Cuando el carnero tiene obstáculos… ya se sabe.

***Predicción anual de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1151 de Mujerhoy.