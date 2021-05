12 may 2021

El feminismo, esa herramienta aguafiestas que salva tantas vidas, pronto mostró la verdadera cara de aquella década aparentemente feliz. No solo circuló por ella la caza de brujas del senador McCarthy, sino que las mujeres quedaron confinadas en una vida sin más horizonte que la casa y la maternidad. Para una generación de jóvenes que lo había aprendido todo de las mujeres extraordinarias que sacaron el país adelante cuando los hombres hacían la guerra, aquel destino fue insoportable.

Lo sabemos por ‘La mística de la feminidad” (1963), el clásico estudio de sociología feminista de Betty Friedan, pero también por “La campana de cristal” (1963), la única novela de Sylvia Plath y un relato de su propia decepción con la época que le había tocado vivir. En “Sylvia Plath: Dentro de la campana de cristal”, el documental que se estrena ya en Filmin, podemos ver todo el trayecto personal y literario de Plath desde que fue reclutada por la revista ‘Mademoiselle’ como talento literario hasta su suicidio. Impresionan las notas de su diario juvenil: “No me gusta ser una chica porque, como tal, debo hacerme a la idea de que no puedo ser un hombre. En otras palabras, debo poner todo mi empeño en la dirección y fuerza de mi pareja. Mi única libertad es elegir o rechazar a esa pareja. Y, como me temía, me estoy adaptando y acostumbrando a esta idea”.

El documental es una pequeña joya que honra la memoria de Sylvia Plath y también de muchas mujeres que, como la protagonista de “La campana de cristal”, Esther Greenwood, y la propia Sylvia, tuvieron que guardar sus deseos en un armario y conformarse. Vemos, claro, el relato de su trágica enfermedad mental, del brutal electroshock al que la sometieron y de su recuperación, matrimonio y decepción final. Y participan sus amigos del instituto y su hija, Frieda Hughes, en la que aún se puede percibir una infinita cautela a la hora de hablar de su madre. “Cuando leí “La campana de cristal” deseé que no fuera real, que fuera una ficción. ¿Cómo alguien va a querer que su madre pase por tanta infelicidad, tantas dificultades, tantas experiencia dramáticas, tanto desasosiego? Conforme pasaron los años, no pude hacer otra cosa que aceptar su vida”.