20 may 2021

Las adoradoras de las series de crímenes lo tenemos claro: el 80 por ciento del éxito de cualquier thriller seriado está en la personalidad del detective. En ‘Mare of Easttown’, la serie que ahora mismo obsesiona a medio mundo, no pudieron elegir mejor: es la diosa Kate Winslet quien interpreta a Mare Sheenan, la inspectora de la policía que trata de llevar adelante una investigación nada fácil y una vida más complicada aún. No nos importan reconocerlo: solo hemos podido ver cuatro capítulos, pero ya colocamos a Mare Sheenan junto a nuestras detectives de serie favoritas: Elisabeth Moss, Robin Griffin en ‘Top of the Lake’; Sarah Lancaster, Catherine Cawood en ‘Happy Valley’, y Gillian Anderson, Stella Gibson en ‘The Fall’.

Mare Sheenan no es una mujer como las demás. Ha sufrido, y ese dolor no ha construido a una mujer vulnerable y sufriente como las que solemos ver en las ficciones, sino a alguien que se parapeta tras un muro de acero y amargura. En este sentido, nos recuerda muchísimo a otro personaje de mujer fuera del estereotipo de la calidez y lo maternal: Olive Kitteridge, interpretada por Frances McDormand y basada en la novela homónima de Elizabeth Strout (os la recomendamos: está en HBO). Muchísimos detalles de la serie atacan directamente el cliché de lo femenino en la ficción, cosa que hay que interpreta como una masculinización. Creemos que se puede ahondar más allá.

Muchísimas mujeres tienen vidas duras, sin tiempo ni ganas para cocinar, arreglarse o tener una armario y una casa de revista. ¿Significa eso que “se masculinizan”? Más bien, la serie representa otra manera de vivir lo femenino, desde otra situación personal, social y psicológica. No todas las mujeres sienten la necesidad ni pierden el tiempo embelleciéndose cada día y siguen contando dentro de lo femenino. Es curioso que este tipo de mujeres sigan presentándose como ‘personajes extravagantes’, cuando en la realidad son común denominador. Que no se nos olvide: los crímenes que investiga Mare Sheenan son terriblemente intrigantes. Nosotras tenemos posible asesino desde el capítulo tres. Ponte la serie y haz tu apuesta.