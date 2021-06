3 jun 2021

Es la serie más recomendada y recomendable si necesitas arrebujarte en un lugar entrañable, afectuoso y con ese punto de ingenuidad que tenía el mundo antes de la televisión, los móviles y la aceleración digital. ‘Los Durrell’ inspira bondad, magia y buen rollo, además de plantearnos hasta dónde nos dejan maniobrar hoy las circunstancias para conseguir esa vida razonablemente feliz y plena que querríamos para los que queremos. La protagonista, Louisa Florence Dixie Durrell, una viuda nada convencional, lo tiene claro: en 1935, vende su casa y su coche y, junto a sus cuatro hijos, Lawrence (Larry), Leslie, Margo y Gerard, abandona la tristona Bournemouth para instalarse en la isla griega de Corfú, donde el sol, el Mediterráneo y sus ganas de prosperar se confabulan para hacerles vivir unos años inolvidables. A pesar de no tener electricidad, agua corriente o un cuarto de baño dentro de casa.

Ya lo habrás adivinado: ‘Los Durrell’ se basa en “Trilogía de Corfú”, el clásico del naturalista británico Gerald Durrell que recuerda los cinco años más asilvestrados y felices de su niñez. Si aún no has visto esta serie, tienes sus cuatro temporadas en Filmin y Movistar+. Y si ya la has visto, seguro que te va a suscitar mucha curiosidad ‘¿Qué fue de los Durrell?’, en Movistar+, un documental que narra la historia real de todos los miembros de la familia, una vez abandonan la isla griega debido al estallido de la II Guerra Mundial. La conductora es Keeley Hawes, la actriz que interpreta a la matriarca Durrell, quien va desgranando con fotos, películas de la época, retazos de diarios y entrevistas a familiares y descendientes la increíble trayectoria de los cuatro hermanos Durrell.

Aunque el principio de la guerra marca el final de la estancia griega de la familia y cierra la serie en una cuarta temporada final, la showrunner de ‘Los Durrell’ ha sorprendido a los fans con un tentativo anuncio de una secuela que podría retomar el material del documental y continuar la historia de los cuatro hermanos. “Tras la experiencia griega, hicieron cosas extraordinarias”, ha declarado recientemente Sally Woodward Gentle. Además, todos los actores han expresado su deseo de volver a interpretar a la familia Durrell si se consigue que una secuela vaya adelante. Crucemos los dedos.