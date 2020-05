14 may 2020

Aún no había cumplido 15 años, cuando Brooke Shields (Nueva York, 1965) revolucionó el mundo de la moda con un anuncio de vaqueros que fue prohibido en cines y en varias cadenas de televisión. Pese a su edad, no era ninguna recién llegada al mundo del showbusiness. Atención: debutó con solo 11 meses en un anuncio de jabón. De hecho, Eileen Ford abrió la sección infantil de su mítica agencia de modelos por ella, la primera niña-modelo de la historia. En 1977, con 11 años, hizo su primera película: "Annie Hall", de Woody Allen. Finalmente su papel no superó el corte del montaje, pero al año siguente rodaría el filme que la perseguiría durante el resto de su vida; "La pequeña" (Louis Malle, 1978), en la que interpretó a una prostituta infantil. En 1980, Brooke Shields se convirtió en la modelo más joven que había aparecido en la portada de la edición estadounidense de 'Vogue'. Ese mismo año fue elegida para protagonizar la nueva campaña de vaqueros de Calvin Klein, y se desató (aún más) la locura.

Una de las imágenes principales de la campaña de Brooke Shields para Calvin Klein. pinit

En el anuncio que grabó para la televisión y los cines, la joven Shields solo decía una cosa: "¿Sabes que hay entre mis Calvin y yo? Nada". Esa ocurrente sugerencia causó un escándalo tal, que lo prohibieron en varias cadenas de televisión. Sin embargo, catapultó la carrera de la modelo y convirtió a Calvin Klein en la firma de denim de referencia para las tendencias de moda. "La verdad es que no tratábamos de ser atrevidos ni nada por el estilo", ha admitido Brooke Shields en una reciente entrevista en el diario británico 'The Guardian'. Lo cierto es que la modelo y actriz aún conserva aquellos pantalones vaqueros, pero desafortunadamente ya no se los puede poner. "Aún entre en ellos, pero con dificultad", ha admitido en una entrevista en la cadena Fox News. "Creo que la última vez que pude estar cómoda con ellas fue 2004. Tienen el tiro altísimo".

Brooke Shields protagonizó este icónico anuncio cuando solo tenía 14 años. pinit

"En aquellos años, mi cuerpo aún estaba construido como el de un chico", continuó contando a Fox News Brooke Shields, propietaria de unas abdominales envidiables y experta practicante de crossfit. "Hoy ya no tengo ningún deseo de volver a caber en aquellos vaqueros. He tenido dos hijos y me he convertido en una mujer que está muy cómoda en su cuerpo de mujer. Estoy orgullosa de él. De hecho, celebro quien soy hoy no persiguiendo el cuerpo que poseía cuando contaba 15 años", explicó la modelo. Una buena reflexión que nos permitirá reconciliarnos con los álbumes de fotos de la adolescencia, ¿verdad?