13 ago 2018

Compartir en google plus

El 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los zurdos. Hubo un tiempo en el que estaba tan mal visto en los colegios ser zurdo e incluso era una cuestión que se corregía a base de 'palos'. Así es como nacieron los conocidos como 'zurdos corregidos'. Por suerte, los tiempos han cambiado tanto que, desde 1976, el 13 de agosto esta minoría celebra su Día Internacional. Según las estadísticas, un 10% de la población mundial se maneja con la mano izquierda. Y cerca de 5 millones de personas de ese total de zurdos son españoles. Sin embargo, a pesar de que se ha evolucionado para hacer la vida más sencilla a los zurdos, vivimos en un mundo en el que las cosas están fabricadas para uso de los diestros y aún existen objetos y costumbres que siguen complicándoles el día a día. Este 'problema' es tan reconocido que, incluso, en un capítulo de 'Los Simpson', Ned Flanders abría un establecimiento, llamado 'zurdorium', con utensilios adaptados a los zurdos.

Lo que tu mano dice de ti

Diestros del mundo, ¿os habéis planteado lo complicado que es para ellos vivir en una sociedad pensada para vosotros? Estas son solo algunas de las problemáticas (hay unas cuantas más) que solo entenderás si eres zurdo.

Lo que resulta más difícil usar si eres zurdo Instrumentos musicales . El caso más evidente es el de la guitarra. Es cierto que, como en la mayoría de todos los objetos que les estamos enumerando, existe una versión 'para zurdos', por supuesto, más cara. A las dificultades de vivir en un mundo de diestros se suma el hecho de tener que gastar más dinero para algo de comodidad.

. El caso más evidente es el de la guitarra. Es cierto que, como en la mayoría de todos los objetos que les estamos enumerando, existe una versión 'para zurdos', por supuesto, más cara. A las dificultades de vivir en un mundo de diestros se suma el hecho de tener que gastar más dinero para algo de comodidad. El ratón del ordenador . Este elemento, imprescindible en el día a día laboral de un alto porcentaje de la población, está configurado para ser usado por diestros.

. Este elemento, imprescindible en el día a día laboral de un alto porcentaje de la población, está configurado para ser usado por diestros. Las tijeras. Si usted es diestro, coja unas tijeras con la mano izquierda e intente cortar un simple papel. ¿Complicado? Bienvenido al mundo de los zurdos...

Si usted es diestro, coja unas tijeras con la mano izquierda e intente cortar un simple papel. ¿Complicado? Bienvenido al mundo de los zurdos... Manejo del coche . Las marchas, los intermitentes, la radio... La mayoría de las acciones que se realizan con las manos en un vehículo están colocadas en la parte derecha del mismo. Es cierto que a todo se acostumbra uno, pero no por ello esto deja de ser cierto.

. Las marchas, los intermitentes, la radio... La mayoría de las acciones que se realizan con las manos en un vehículo están colocadas en la parte derecha del mismo. Es cierto que a todo se acostumbra uno, pero no por ello esto deja de ser cierto. Las tazas con mensaje dentro . Una idea maravillosa colocar una bonita o inspiradora frase en el interior de una taza para levantar el ánimo mientras baja el nivel del café... Si eres diestro. En el caso de que la sostengas con la izquierda, las letras quedarán justo en la parte que no ves.

. Una idea maravillosa colocar una bonita o inspiradora frase en el interior de una taza para levantar el ánimo mientras baja el nivel del café... Si eres diestro. En el caso de que la sostengas con la izquierda, las letras quedarán justo en la parte que no ves. Los abrelatas . La hoja de corte de esta herramienta para la que, ya siendo diestro, se necesita una pericia especial, esta pensada para tener que hacer ejercicios de contorsionismo en el caso de que tu mano izquierda sea la que tenga la fuerza.

. La hoja de corte de esta herramienta para la que, ya siendo diestro, se necesita una pericia especial, esta pensada para tener que hacer ejercicios de contorsionismo en el caso de que tu mano izquierda sea la que tenga la fuerza. Material deportivo. Raquetas, palos de golf, bicicletas con marchas... El universo deportivo también está pensado para los diestros -a pesar de que en muchos deportes se suspira por los zurdos, que son los que marcan la diferencia-. Como en el caso de los instrumentos musicales, el material adaptado implica un desembolso mayor de dinero.

Raquetas, palos de golf, bicicletas con marchas... El universo deportivo también está pensado para los diestros -a pesar de que en muchos deportes se suspira por los zurdos, que son los que marcan la diferencia-. Como en el caso de los instrumentos musicales, el material adaptado implica un desembolso mayor de dinero. Los picaportes. La inmensa mayoría de los picaportes de las puertas están pensados para ser accionados por diestros.

La inmensa mayoría de los picaportes de las puertas están pensados para ser accionados por diestros. Las cámaras de fotos . El disparador suele estar a la derecha, de tal modo que, para realizar la foto, hay que hacer una maniobra a mano cambiada. Eso o comprarse un disparador independiente del aparato. Usted elige.

. El disparador suele estar a la derecha, de tal modo que, para realizar la foto, hay que hacer una maniobra a mano cambiada. Eso o comprarse un disparador independiente del aparato. Usted elige. Plumas estilográficas . Este instrumento de escritura es ideal para emborronar toda la hoja. A medida que el zurdo escribe, va pasando el canto de su mano por la tinta, dejándose una preciosa marca que dejará claro que ha estado experimentando con la pluma.

. Este instrumento de escritura es ideal para emborronar toda la hoja. A medida que el zurdo escribe, va pasando el canto de su mano por la tinta, dejándose una preciosa marca que dejará claro que ha estado experimentando con la pluma. Los mandos de las consolas de videojuegos . Si eres uno de esos 'freaks' a los que les encanta pasar las horas superando niveles del juego de moda, necesitarás hacerte con tus propios 'truquillos' de manejo del mano. Quizá, en las primeras partidas, tus 'colegas' los diestros.

. Si eres uno de esos 'freaks' a los que les encanta pasar las horas superando niveles del juego de moda, necesitarás hacerte con tus propios 'truquillos' de manejo del mano. Quizá, en las primeras partidas, tus 'colegas' los diestros. Las sillas de clase con brazo para apoyar el cuaderno. Sí, ese brazo siempre está a la derecha. La flexibilidad que se necesita para escribir si tu mano buena es la izquierda, es digna de gimnasta olímpico. La solución alternativa es colocar una segunda silla a tu izquierda, haciendo inservible la tabla situada a tu derecha.

A pesar de todas estas complicaciones, se puede ser zurdo y muy exitoso. Si no, que se lo pregunten a todas esas 'celebrities' que lo son. Quizá no lo sepas pero famosos como Angelina Jolie, Brad Pitt, Justin Bieber, Jennifer Lawrence, Lady GaGa, Julia Roberts, Kate Hudson, Tom Cruise, Scarlett Johansson, Bruce Willis, Jessica Alba o Sarah Jessica Parker son zurdos, aunque esto no haya trascendido demasiado.

- Dime cómo son tus pies y te diré qué te preocupa.

- Cómo cuidar las manos para mantenerlas jóvenes.