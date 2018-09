24 sep 2018 ZENEIDA BERNABÉ

A lo largo del día tenemos unos 60.000 pensamientos y muchos de ellos son estresantes y dañinos afectando negativamente a nuestro estado de ánimo. A través de un método sencillo basado en 4 preguntas puedes liberarte de ellos y regresar a la calma y a la paz mental.

El cerebro humano procesa entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día de los cuales el 94% son repetitivos y el 80% son negativos. La repetición y la simplificación nos permite adaptarnos a cualquier medio y ha sido clave para nuestra evolución humana pero, por contra, genera pensamientos de forma rápida, casi automática y sin tener en cuenta toda la información presente, dando lugar a conclusiones erróneas y negativas.

Nunca nos han dicho que lo que pensamos puede no ser verdad, y en cambio es lo que sucede la mayor parte del tiempo. Nuestros pensamientos no son neutros, es decir, no nos muestran la realidad tal cual es, sino que son negativos: revelan sólo la parte desagradable del puzzle y dibujan una verdad deficiente, coja, nefasta. Es como si desde que despertamos hasta que cerramos los ojos para ir a dormir estuviéramos sintonizado un canal de radio que retransmite sin parar lo que no funciona, lo desfavorable, lo no amoroso.

Estos pensamientos no nos aclaran sino que nos confunden. No nos elevan, nos hunden. Nos arrebatan el presente y nos anclan en el pasado. Nos niegan la belleza. Nos muestran una realidad poco amable. Lo cual nos genera sufrimiento.

Y esto no queda aquí. Los pensamientos negativos generan emociones difíciles desde las que actuamos en nuestro entorno de forma deficiente. Así nuestra manera imperfecta de pensar condiciona la relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Es decir estos pensamientos negativos tienen una influencia directa en todos los ámbitos de nuestra vida.

¿Qué podemos hacer para salir del influjo de estos pensamientos? ¿Qué hacer para escuchar otra sintonía? ¿Cómo sintonizar otra frecuencia? Byron Katie, autora del best seller “Amar lo que es: 4 preguntas que pueden cambiar tu vida” (Ediciones Urano, 2009) argumenta que no debemos creer lo que pensamos y a través del método 'The Work' (el trabajo) nos ofrece la vía para dejar de creer en ellos y obtener claridad mental.

The Work es un proceso sencillo en el que los pensamientos son indagados de modo que nos permita ver la verdad que hay detrás de ellos. Para ello hay que identificar los pensamientos negativos observando las emociones. La tensión, el estrés, el enfado o el desánimo son indicadores de que un pensamiento negativo ha aparecido en la mente.

Tras identificar el pensamiento en una frase, (por ejemplo mi amigo es egoísta, mi padre no me escucha o debería levantarme más pronto por las mañanas) se somete esa afirmación a estas cuatro preguntas:

Cuatro preguntas que debes hacerte ¿Es verdad? ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? ¿Cómo reaccionas, qué sucede, cuando crees el pensamiento? ¿Quién serías sin el pensamiento?

Por último debemos invertir el pensamiento original “no debería levantarme más temprano por las mañanas” y buscar ejemplos para que esa inversión sea real y válida para nosotros/as.

Lo aconsejable es hacer algunas sesiones o asistir a algún evento con algún facilitador certificado de 'The Work' de Byron Katie para aprender a aplicar la técnica aunque la ventaja de hacer 'The Work' es que luego la puedes aplicar en solitario.

Zeneida Bernabé es socióloga experta en género, periodista y coach.

