2 nov 2018 Vani G. Leal (Psicóloga)

¿Quién decide si eres guapa o fea? ¿Tú o lo que crees que gusta a los demás?

A ver, claro que hay cánones de belleza, personas muy homogéneas, con cuerpos normalmente de escándalo y estética suave para ellas y marcada para ellos, aunque esto también varía dependiendo de la moda o del momento.

Pero, no nos engañemos, son una minoría los que sobresalen por sus preciosas cualidades físicas. Revistas, anuncios publicitarios, pasarelas... Sí, hay a montones y lo vemos por todas partes, pero que esté en todas partes no significa que sea lo más habitual. Porque lo habitual somos las personas normales y corrientes, lo habitual es ser una persona guapa, sexy o atractiva para unos y fea, insípida o vulgar para otros.

A lo largo de los años, una de las cosas que más me ha sorprendido es la cantidad de complejos físicos que tenemos todas las personas.

No soy guapa, no estoy delgada, no tengo culo, tengo mucha nariz, tengo demasiado culo, no tengo cadera, soy todo cadera, no soy fuerte, soy demasiado grande, etc., complejos que no se dicen demasiado en voz alta, pero que limitan las acciones que tienen que ver con el físico como desnudarse, ir a la playa o cambiarse en un vestuario.

Nadie te mira tanto como tú piensas

Has de saber que nadie suele fijarse en los demás, eres solo tú la que miras si los demás se fijan, la que piensas si los demás notan tu inseguridad. El resto no tiene ni idea, el resto va a su bola, porque nadie es el centro de nadie. Y sí, claro que habrá alguien que te mire, incluso que te juzgue, pero, ¿y qué? Tampoco tiene nada de malo, seguro que tú también opinas sobre el físico de otras personas.

Todos conocemos personas que sin ser tan atractivas ligan mucho

No hay nada en el mundo más atractivo y atrayente que el carácter. Y suena a tópicazo para sentirse mejor, pero no lo es.

Si alguien se acerca a ti porque eres guapa está rifando lotería, porque además de guapa eres otras muchas cosas, y puede que le gusten o puede que no. Pero si alguien se acerca a ti porque te conoce y le gustas, le gustas tú, tú como persona, no tú como algo estético y visual, por lo tanto, es un acercamiento más profundo.

Además, todos conocemos personas guapas que no tienen suerte en el amor y, si todo fuera el físico, serían siempre felicísimas.

Y, por supuesto que has de tratar de verte bien y de verte guapa, pero también has de tratar de verte alegre y contenta, también has de tratar de verte siendo tu misma, porque eso es atractivo.

Para gustos los colores

Personas altas, bajas, gordas, delgadas, morenas, rubias, pechugonas... Todas tenemos nuestro público, porque nuestras características siempre van a gustar a alguien. A veces hay suerte y se coincide y otras veces no, pero de algo tienes que estar completamente segura, siempre eres guapa para alguien.

¿Cuántas amigas o amigos tienes que te digan que encuentran a alguien atractivo, sexy o guapo y tú no lo veas así en absoluto? Pues aquí tienes la respuesta: no hay nada en el mundo más subjetivo que los gustos.

Así que, que no te vuelva a oír pensando que eres fea cuando no gustes a alguien, no te mires a ti misma con sus ojos, porque una cosa es ponerte triste por la decepción y otra muy diferente lastimar tu autoestima.