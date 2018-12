13 dic 2018

Il dolce far niente. Así llaman los italianos al arte de disfrutar de no hacer nada. Y es que pasamos todo el año esperando las vacaciones. Esos días en los que tu obligación es simplemente descansar. Pero luego llegan las tan ansiadas vacaciones y lo último que haces es eso, relajarte. Y es que poder no hacer nada tiene su ciencia, y no todo el mundo sabe disfrutarlo en igual medida.

¿Por qué es difícil desconectar? No existe una única respuesta, pero en la mayoría de los casos cuesta tanto lograr bajar revoluciones que para cuando lo consigues ya estas al final de las vacaciones. Y es que bajar el ritmo de vida es complicado. Muchos no pueden simplemente holgazanear y estar tranquilos, para ellos no hacer nada, es algo impensable. Así que organizan un horario imponente de actividades jugar deportes, montar bicicleta, jugar a las cartas, queda para comer, cenar, etc... Y es que para muchos las vacaciones terminan siendo ese periodo de tiempo en el que hacen cosas que durante el resto del año no pueden hacer.

Otros en cambio deciden viajar. Viajan para conocer lugares, culturas, personas, pero también para que no se diga que se han quedado en casa. Y es que parece que quedarte en casa, y leer, escuchar música, descansar está mal visto. Y eso se debe a que desde jóvenes nos enseñan que debemos de ser productivos.

Pero lo cierto es que tanto el cuerpo como al mente necesitan un no hacer nada. Al menos por un par de días. Desconectar, permite que te relajes, que reduzcas el estrés, que medites y de conozcas un poco más. Por eso hemos elaborado una lista de tips, para que aprendas a holgazanear.

Lee un libro

Bebe una copa de vino sola mientras escuchas música

Dile adiós a las redes sociales (aunque sea por un día)

Duerme hasta que quieras