20 dic 2018

Quien diga que nunca ha mentido, miente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos mentido. No importa si se trató de una mentira grande o de una pequeña, mentir es el acto de engañar, y más de una vez en nuestra vida lo hemos hecho. Lo cierto es que no todos mentimos por los mismos motivos ni con la misma facilidad. Y los científicos incluso han ido un poco más allá, aseguran que las mentiras de los hombres no son iguales a las de las mujeres, ni en la misma proporción.

De hecho, un estudio publicado en Harvard Business Review concluye que las mujeres mienten algo menos que los hombres, y que además lo suelen hacer más para “salvar” a otras personas que para protegerse a sí mismas.

El texto publicado por la psicóloga Maryam Kouchaki relata los resultados de cuatro estudios, cuyo objetivo era conocer si las personas tenían más probabilidades de mentir cuando negociaban en nombre de otros que por sí mismas.

Se contó con más de 1300 participantes y se encontró que la principal diferencia estaba comparando el comportamiento de hombres y mujeres. Ellos eran más propensos a mentir en términos generales, pero aún más si estaban negociando para sí mismos, mientras que ellas decían más mentiras si buscaban un beneficio para una tercera persona. Indagando un poco en las respuestas de las mujeres y los motivos por lo que mentían, la mayoría explicaba que mentían porque tenían más miedo a decepcionar a la persona por la que lo hacían.

Según diferentes estudios, el hombre miente más para sentirse bien con ellos mismos (reputación, integridad, una imagen ensalzada de sí mismo) y las mujeres para que otros se puedan sentir mejor. Los psicólogos creen que las diferencias puede deberse a la presión social que siempre ha existido respecto al papel del hombre y la mujer. El papel de hombre como ese ser fuerte de cara a la sociedad mientras la mujer, siempre dedicada a los demás.