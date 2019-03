19 mar 2019

Compartir en google plus

El problema no es estar soltera o en busca de tu alma gemela sino cuando te vuelves infeliz, tienes preocupaciones o, simplemente, buscas pareja por el simple hecho de no estar sola. Lo más probable es que si vas buscando pareja por el simple hecho de estar con alguien, pueda acabar en una relación tóxica y no termine bien.

Porque, ¿cómo podrías llegar a querer a alguien sin primero quererte como tú eres? Antes de involucrarte con alguien debes sentirte bien contigo misma, segura y feliz por ser quien eres. Una vez hayas llegado a este punto ya estás dispuesta a querer de manera incondicional.

Bella DePaulo, psicóloga de la Universidad de California, aseguró al periódicó británico 'The independent' que los solteros tienen una vida más placentera que los casados y que, “cuanto más autosuficiencia, menos probabilidades de experimentar emociones negativas tendrás”.

Es cierto que la recuperación tras una ruptura amorosa se puede volver complicada pero lo ideal sería comenzar este proceso mirando por ti y dándote tiempo para conocerte más a fondo. Tienes que tener claro que tu felicidad no depende de nadie más que de ti.

Si después de un año sin pareja sigues soltera no te preocupes porque esto te permite hacer muchísimas cosas aunque también haya podido resultar un sacrificio en algunas ocasiones. El tiempo todo lo cura y sola también conseguirás ser más feliz de lo que alguna vez pudieras haber llegado a pensar.

Planear tu día a día, quedar con tus amigas, ir al cine o a comer e incluso, tener tiempo para ti misma son solo algunas de las cosas que puedes hacer durante tu soltería. Pero además, hay muchas más opciones. Aquí te proponemos algunas para convertirte en la mejor versión de ti misma en tres sencillos pasos:

1. Comienza tu día con afirmaciones

Nada más levantarte, comienza tu día con pensamientos positivos. Piensa en tus cualidades, lo bien que va a ir en tu jornada, la seguridad que tienes y que tanto gusta a los que te rodean... Todas esa virtudes que te caracterizan harán que te despiertes más feliz, segura y positiva.

2. Planifica tus días

Escribe lo que necesites para ser una mejor versión de ti misma. Una vez hecho el primer paso, es hora de reflexionar en lo que te falta para conseguir ser ese modelo de persona que te gustaría ser.

Elabora una lista y tacha las que vas cumpliendo durante el día. Esto será una forma de ver los cambios al instante.

3. Escribe tu día en un diario

Al final del día, coge un diario y haz una reflexión sobre tu jornada. Con tan solo 15 – 20 minutos de tu tiempo sabrás qué metas cumpliste, en qué fallaste y en qué puedes mejorar.

También te interesa...

¿Por qué las mujeres solteras son más felices?

6 ejercicios que te ayudarán a conocerte y quererte un poco más

Supersingles: ¿Por qué triunfa la sologamia?