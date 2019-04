8 abr 2019

Una afirmación rotunda, declaraciones reivindicativas, un guiño indiscreto o sencillamente un ‘slogan’ despreocupado que busca arrancarnos una sonrisa. Nuestra vida es tan frenética que las redes sociales parecen ser las únicas capaces de seguirnos el ritmo en tamaño carrusel; y quizás por eso mismo también se convierten en nuestras “confidentes” indiscretas para que nada se nos quede en el tintero. Así, el ‘feed’ de Instagram se erige como una pared en blanco que se deja estampar a modo de una pancarta con discurso propio, luciendo frases convertidas en toda una declaración de intenciones por parte de quien las publica (y de quien las lee). Y es que, como dice uno de nuestras citas de cabecera: “por qué callar, si nací gritando”.

Dos de las ‘celebrities’ que practican esta máxima y han hecho de sus publicaciones un auténtico reclamo son Sara Carbonero y Paula Echevarría. La periodista y la actriz muestran mucho más que sus mejores ‘looks’, sus secretos de belleza, viajes, compromisos laborales, fiestas y vida en familia en sus redes sociales. También nos hacen partícipes de esas frases, citas, poemas y sentencias que les motivan y les hacen pensar. Muchas de ellas orientadas a arrancar el día con un plus de energía e irradiar felicidad. Para muestra, estas 10 citas inspiradoras con las que conquistar ésta (y cualquier) semana que se nos ponga por delante. ¡Toma nota!

No te salves

Este poema de Mario Benedetti perteneciente al libro ‘Poemas de otros’, protagonizaba una de las publicaciones de Sara Carbonero. Ávida lectora, la periodista no dudó compartir un extracto que nos anima a disfrutar de la vida, a exprimirla y hacerlo con pasión. El hecho de “salvarse” hace referencia a llevar una vida metódica, extremadamente cautelosa, prefiriendo no hacer nada para evitar salir lastimado. Pero cuando queremos lograr algo a veces es necesario vencer los miedos, salirnos de nuestra zona de confort y correr ese riesgo, ¡tú eres quién debe valorarlo!

Paz, salud, tiempo, amabilidad e inteligencia

¡Nos encanta este mantra, tanto para los miércoles como a Sara, como para cualquier otro día de la semana! Con este tipo de citas, nos invita a unirnos al movimiento #slowlife, toda una corriente cultural que promueve pararnos a disfrutar y saborear la vida en cada pequeño detalle. Controlar el tiempo, en lugar de someterse a él, y calmar el ritmo de nuestras actividades diarias hasta encontrar un equilibrio entre el deber y el querer. ¿En resumen? Sé agradecido, valora cada momento y si presumes de algo que sea de amabilidad.

Aprendiendo

En ocasiones sentimos la presión o la necesidad de demostrar que somos felices los 365 días del año, cuando evidentemente no es así. Con este fragmento del libro ‘Tu lado del sofá’, de Patricia Benito, nos lanzamos a la “felicidad sostenible”, una vida con significado que abraza todas las emociones que sentimos en cada momento, las estudia y saca una enseñanza de ellas. Los sentimientos no se pueden esconder debajo de una alfombra, siempre acaban saliendo a la luz, por eso mismo es mejor detenernos y analizarlos. Será el inicio de un camino más motivador.

Inteligencia emocional

Madre de dos niños, Lucas y Martín. Sara Carbonero no duda en mostrar algunos de sus mantras a la hora de afrontar la maternidad y la educación de sus hijos. Con este poema de Diane Loomans induce a sus seguidores y seguidoras a reflexionar acerca de la inteligencia emocional, un medio para que padres y educadores ayuden a los más pequeños a convertirse en personas tolerantes, respetuosas, empáticas, comprensivas y seguras de sí mismas.

Ilumina tu propio día

“When you can’t find the sunshine, be the sunshine”, una misma frase, un mismo objetivo y cientos de maneras de formularla. ¿Que el día está oscuro? ¿No parece que las cosas te sonrían? ¿Hoy no ha salido todo lo bien que esperabas? No te preocupes, todo es cuestión de actitud. O como diría Mary Poppins: “si en tu vida ya no hay brillo, sé tu propio farolillo”. ¿Quién no sale con ganas de comerse el día después de esto?

Sencillamente, Frida

"Pies para qué los quiero, si tengo alas para volar”. "Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior". "Nada es más valioso que la risa". “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida... somos de las misma materia, de las mismas ondas...”. La gran Frida Kahlo tiene algunas de las citas más motivadoras, inspiradoras y reveladoras que se puedan leer. En este caso, Paula Echevarría compartía ésta, que nos anima a resurgir cada día con más fuerza que el anterior.

No me rindo

“Estamos redirigiendo la energía social negativa desde la violencia hacia una energía positiva de empatía y productividad. Las mujeres supervivientes no somos el problema, somos parte de la solución. En nuestro camino de empoderamiento dejamos de ser víctimas para convertirnos en mujeres victoriosas que actuamos como agentes de cambio social.” así define su labor la Fundación Ana Bella, una entidad sin ánimo de lucro de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género. Precisamente a esta asociación se donaron los beneficios obtenidos de la venta de esta camiseta diseñada por Dolores Promesas con la motivadora frase: No me rindo. Un mensaje que podríamos aplicar a muchos ámbitos de nuestra vida.

Sin límites

Decía Franklin D. Roosevelt que “el único límite a nuestros logros de mañana están en nuestras dudas de hoy”. Con estas cinco palabras que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz expresa una idea muy similar a la de Roosevelt, reconociendo que somos dueños de nosotros mismos, de nuestro presente y de las decisiones que tomemos en un futuro, algo que al fin y al cabo nos hace poderosos. No construyamos nuestros propios límites, es el momento de romper techos de cristal.

Puedes con todo (y más)

Según el psicólogo social Daniel Gilbert, de la Universidad de Harvard, subestimamos nuestra fortaleza y habilidad a la hora de recomponernos y superar los momentos que nos hacen sentir infelicidad o tristeza. ¿Y todo gracias a qué? A lo que él llama un sistema inmune psicológico que nos protege de los efectos que conllevan los derrumbes emocionales. Por eso, esta frase se vuelve más certera que nunca: somos más fuertes de lo que creemos. No te amilanes ante nada, puedes con cualquier reto y más.

Una nueva mirada

Paula nos invita a mirar el viernes desde una nueva perspectiva, con mucha actitud positiva y menos lastre. “Sé feliz. No porque todo sea bueno, sino porque tú puedas ver lo bueno que hay en todo”. Cambiar la forma en la que observamos las cosas e intentar sacar todo lo bueno que se desgrana de nuestro día a día. En definitiva, ¡deja que la vida te sorprenda para bien en cada pequeño detalle!

