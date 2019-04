9 abr 2019

Ser madre es un trabajo de 24 horas durante los siete días que tiene una semana. Sobre todo cuando los hijos son pequeños. Tienen -junto con su pareja- que estar pendientes de sus necesidades, cuidarlos cuando enfermedades, revisar los deberes, bañarlos, darles de comer, dormirlos, etc... Estos son algunos de los deberes que pueden llegar a ser sumamente demandantes, no existe ni un momento del día sin que puedas olvidarte por completo de tus responsabilidades y eso termina provocando que muchas madres no tengan el descanso necesario.

Ser madre es un trabajo demandante y si a eso le sumas el estrés diario por el tráfico, la economía, la profesión, la pareja etc. lo más probable es que colapse y pronto su salud mental y física se empiece a ver minada.

"La maternidad puede ser muy estresante, ya se trate de tensiones financieras, tensiones de tiempo; tratar de hacer mucho en un periodo de tiempo muy corto... por ello es realmente importante que las madres se rejuvenezcan y se refresquen", explica la doctora Nava Silton, profesora de Psicología en Marymount Manhattan College.

Según su experiencia las madres necesitan a menudo una recarga de energía, que no solo les ayuda a mejorar su salud física, tener más energía sino también le da paz mental. Ella recomienda unas 'momcation' (la unión de mamá en inglés y vacation, vacaciones en inglés), o sea unas vacaciones del rol de madre, o vacaciones sin hijos.

Querer "alejarse" de sus hijos puede sonar fuerte, pero lo cierto es que la carga de ser madre es muy intensa y además no se trata de abandonarlos. Lo importante es quitarse esa culpa por dejarlos y aprender a dedicarte un poco de tiempo a ti, a mimarte y cuidarte.

Un informe reciente descubrió que el número de padres de entre 40 y 50 años que tomaban vacaciones sin sus hijos había crecido. Los han bautizado como los ‘Honeyboomers’ y los motivos que suelen esgrimir para hacerlo pasan básicamente por pasar un paréntesis de descanso y relajación.

“Un viaje a solas es una buena oportunidad para el reencuentro. Y para recordar que además de ser una familia, son una pareja. Y qué mejor recordarlo estando alejados de las obligaciones y de la rutina diaria, disfrutando del romanticismo y de la intimidad sin interrupciones”, indicó la especialista.

Por otro lado, Silton agregó que esta es una terapia que también trae beneficios a los niños que estando lejos de sus madres se ven obligados a resolver situaciones por cuenta propia.

“Es importante que los niños vean ese balance que, idealmente, se necesita alcanzar en la situación familiar”, expresó.