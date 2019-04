15 abr 2019

Los cambios cuestan, pueden verse como un imposible y resistirse es la manera natural que tienen muchas personas para 'protegerse' frente a ellos. Esto lo que hace es crear un bucle de insatisfacción y ‘miedo’ que llega a ser nocivo y repercute, no solo en la persona, sino también en su entorno. Aunque a priori los cambios parezcan una empresa inconquistable solo hace falta un poco de fuerza de voluntad para poner orden en tu vida, una vez integrado el hábito en tu rutina ya no percibirás ese esfuerzo inicial que te hizo dudar y resistirte, encontrarás un recurso que te proporcionará paz, más felicidad y más productividad.

Adelanta el despertador

Esta es quizás la parte más difícil, olvidarse de esos ‘5 minutos más’, del remoloneo, de darle vueltas a todo lo que tienes que hacer en el día y lo bien que están en la cama… lo sabemos, es complicado pero puedes hacerlo y una vez que lo tomes como una costumbre vas a estar tan feliz que no vas a concebir la pérdida de tiempo y la frustración que supone esa resistencia a levantarte.

Adelantando el despertador no solo vas a conseguir tener más paz por ir sin prisas, vas a poder empezar el día tranquila, dedicándote unos minutos a ti misma, a reconectar contigo y a respirar de forma consciente antes de enfrentarte a las tareas cotidianas. Desperézate, levántate antes y verás lo que sucede.

Deja el móvil off

Olvídate de mirar el móvil al apagar la alarma, es uno de los mayores ‘cometiempo’ del mundo. ¿No te has dado cuenta de que al despertar y ponerte a mirar chats de WhatsApp, repasar Instagram o mirar emails te quita muchísimo tiempo por la mañana? Además de aumentar el estrés y la ansiedad a tu día porque ya se te queda en la cabeza ese email que tienes que contestar, las conversaciones que has dejado sin responder o las vidas ‘perfectas’ que se publicitan en Instagram que hacen que te levantes con todo menos con ganas de comerte el mundo.

pinit unsplash

Levántate y no mires el móvil hasta que te pongas a trabajar o hasta el momento en el que lo hayas planificado en tu día como un hueco perfecto para hacer esas consultas sin perder tiempo ni humor en ello.

Medita

No digas que no tienes 10 minutos para realizar una meditación por la mañana porque ya has pasado el primer tip que es levantarte antes. Levántate y ponte tranquilamente a meditar durante 10 minutos. Si no te has iniciado aún en la práctica lo ideal es sentarte sobre un cojín para mantener la espalda recta, ponerte en la postura fácil de yoga (la que llamábamos de pequeñas de indios), apoya las muñecas cerca de las rodillas con las palmas de las manos hacia arriba y cierra los ojos. Céntrate en la respiración y, si vienen otros pensamientos a tu cabeza (¡es muy normal!), desvíalos sin reproches y vuelve a centrarte en la respiración. Todo es practicar y vas a comenzar el día con otra energía, más calmada y con un mayor nivel de bienestar, ¡pruébalo!

pinit unsplash

Muévete

Después de tus 10 minutos de meditación puedes hacer unos ejercicios ligeros para desentumecer el cuerpo después de haber estado horas en reposo durante el sueño. Haz estiramientos, ejercicios suaves, una ronda del saludo al sol si practicas yoga… con unos 15 o 20 minutos vas a sentirte mucho mejor y con una energía renovada. Ya has preparado a tu cuerpo para tener un gran día.

pinit pixabay

Apuesta por una buena higiene del sueño

Al haberte levantado antes lo mejor es que te acuestes más temprano para equilibrar tus horas de sueño. Tal vez al principio te cueste reajustar tu reloj interno pero en unos días tu cuerpo tendrá claro su ritual de las mañanas y el de las noches y vas a poder tener un buen descanso.

Intenta cenar al menos dos horas antes de la hora a la que te acuestes para asegurarte un buen descanso que no se vea interferido por el proceso de digestión.

Elimina todos los dispositivos electrónicos de tu lugar de descanso. Esto es fundamental ya que la luz de las pantallas de móviles, ordenadores y tablets inhibe la producción de melanina (la hormona del sueño) por lo que te va a costar más dormirte o bien tendrás más despertares nocturnos. Una luz cálida amarilla y un buen libro después de una ducha pueden ser un ritual perfecto para acostarte y tener dulces y reparadores sueños.

pinit unsplash

Con esto cinco tips tus días va a tener unos días mucho más relajados y vas a resolver y mediar mejor ante las circunstancias adversas y el estrés diario. Además de tener la mente más despierta para cualquier actividad que desempeñes. ¿Estás preparada para el cambio? Una mayor productividad y felicidad te espera.