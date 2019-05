9 may 2019

¿Alguna vez te has sentido presionada a realizar algo que no querías? ¿Te has sentido coaccionada a decir sí cuando en realidad querías decir no? Cuando nos dejamos llevar por opiniones ajenas o actuamos bajo la influencia de otro y dejamos de hacer aquello que realmente queremos por complacer a otra persona, estamos siendo manipuladas. Lo cierto es que todos manipulamos en algún momento, desde que somos bebés aprendemos el arte de conseguir aquello que queremos, por algo los niños pequeños lloran para lograr la atención de los adultos, sin embargo existe otra clase de manipuladores, aquellos que no tienen ningún tipo de escrúpulos que nos enredan en su telaraña hasta que nos vemos, casi sin darnos cuenta, haciendo/ diciendo cosas que no queríamos.

Para que no nos manipulen lo primero que debemos tener claro es dónde y cuándo debemos poner límites. Debemos atrevernos a decir no sin miedo al juicio del otro, al fracaso o al rechazo. Mientras tengamos miedo a que nos rechacen, seremos manipulados.

Los manipuladores suelen soltar frases como: “Si no actúas como quiero, no te hablaré más”. "Si no haces 'x' es porque no me quieres'. "Pero ¿por qué no quieres hacerlo, es que acaso te da miedo? Anda, atrévete, hazlo por mí..."

Cuando un manipulador detecta a una potencial víctima, buscan de inmediato sus vulnerabilidades para explotarlas y sacarles algún tipo de provecho mediante la manipulación emocional.

Aunque no existe un perfil propio de estas personas, sí podemos detectar actitudes propias de las personas con tendencia a manipular. Vamos con algunos rasgos.

Son hábiles oradores

Los manipuladores manejan con eficacia el don de la palabra. Le dan vueltas a todo con suma habilidad y siempre a su conveniencia, logrando embaucar a su víctima a través de la distorsión de las ideas y de su explotación emotiva. Toda su actividad se centra en dominar la situación y obtener beneficios o algún tipo de rendimiento.

Cambian según la personalidad de su víctima

Cambia de opinión, de comportamiento y de sentimientos en función de las personas y las situaciones.

Se hace pasar por víctima

Este es su papel preferido. Es una especie de chantaje emocional en el cual el manipulador resulta ser la víctima y tú el victimario. Pregonan que su situación obedece al mal proceder de otras personas y que son el blanco de sus injusticias.

Critica sin que te des cuenta

Critica sin que se note, desvalora y juzga. Juega con la ignorancia de los otros para evidenciar su superioridad.

Miente con facilidad

Tiene una extraordinaria facilidad para mentir, sin que lo delate algún gesto o el tono de su voz. El nivel es tal, que en algunos casos llega a convencerse de sus propias mentiras lo que las hace aun más creíbles.

Divide

Divide para reinar mejor. Miente. Es egocéntrico. Cuando puede, procura dejar notas escritas, llamar o mandar mensajes en vez de dar la cara.

Espera hasta el último momento

Espera al último momento para pedir, dar órdenes o hacer trabajar a otros.

Si identificas alguno de estos rasgos en alguien cercano a ti, detente y medita, evalúa si esa persona te manipula para que hagas siempre lo que quiere, y si es así recuerda que solo está en ti poner límites.