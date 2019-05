17 may 2019

Tu infancia está marcada por las típicas frases de tu madre. Entre las más famosas (a la par que graciosas) encontramos la maravillosa creación de: "tómate el zumo de naranja que se le van las vitaminas", o la ingeniosa "a ver si te crees que soy el Banco de España". No obstante, hay ciertas frases que tu madre también te decía (y seguro que su madre también le decía) y con las que sufrías un poco.

Estas frases están cargadas de estereotipos de género y aunque son carga de la sociedad en la que vivimos, son frases que no hacen ningún favor cuando hablamos de igualdad y feminismo. Seguro que ya sabes a las que nos referimos. Estos dichos populares no son culpa de nuestras madres, faltaría más, pero estamos hartas de escucharlos. Y la única solución para que desaparezcan, es dejar de decirlas.

-"Para presumir hay que sufrir": adelgazar, maquillarse, la campaña depilatoria en verano... se nos inculca desde pequeñas que la belleza tiene un precio. Esta frase también nos sirve cuando nos probamos tacones altos y por supuesto, muy dolorosos.

-"Se te va a pasar el arroz": esta frase es una de las más comunes. Entendemos que la dicen porque quieren ser abuelas, pero no todas las mujeres tenemos que ser madres. Esta construcción viene de la idea que presenta a la mujer como madre perfecta entendiendo la maternidad como una obligación y no como una decisión personal.

-"Eso no lo hacen las señoritas": cuando decimos una palabrota, tenemos un gesto considerado como 'no femenino'... esta frase es otra de las más comunes.

-"No llores, que te pones fea": nadie se preocupa de la razón por la cual lloras, sino de que te pones fea.

-"Esa ropa es de marimacho": seguro que has escuchado esta frase alguna vez cuando tu madre no aceptaba del todo tu look o tu tipo de ropa, sobre todo si era muy holgada. Hay otra versión que es: "esa ropa es muy de monja". No nos aclaramos, si enseñas mucho eres una 'suelta' y si enseñas poco, una mojigata. Cara de estupefacción en 3,2,1...

-"¿No cocinas? A los hombres se les conquista por el estómago": frase que te dice tu madre cuando por décima vez te explica cómo se hacen las lentejas. No sabes hacerlas, has interiorizado que nunca vas a aprender, pero te da igual. Y más aún, por esa razón concreta.

-"Detrás de un gran hombre hay una gran mujer": no hace falta deir nada más, hemos crecido escuchando esta frase. Cada día la entendemos menos, de eso no hay duda.