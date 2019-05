17 may 2019

Hoy se celebra el Día de Internet, uno de los hitos más importantes de nuestro tiempo. Si pensabas que la web había estado siempre ahí, te equivocabas. ¿Cómo eran las cosas cuando no había WhatsApp? O por ejemplo, ¿cómo eran las relaciones cuando no se podía ligar por la red? Pero sobre todo, ¿cómo eran las cosas cuando no había Instagram, likes o stories? Si le preguntas a cualquier madre, mucho más tranquilas.

España cuenta con 43 millones de usuarios en Internet, según Toucan Toco. Además un 86,1% de la población comprendida entre 16 y 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses, un 72,1% haciéndolo además a diario. Y es que, los españoles pasamos alrededor de cinco horas al día conectados y un 93,5% utiliza un dispositivo móvil para acceder a Internet, seguido de un portátil o de una tablet.

Pero... ¿Cómo era la vida sin Internet y qué ha cambiado? He aquí algunas cosas que ocurrían antes y que ahora, son impensables.

-Ligar: si hace un par de años nos hubieran dicho que conoceríamos a alguien a través de una aplicación no lo hubiéramos creído.

-Aburrirse: puede parecer una tontería, pero esos momentos vacíos en los que no sabías qué hacer, ya no existen. O si lo hacen, son mucho menores. La red siempre nos proporciona algo de entretenimiento.

-Pasear sin rumbo (y perderte): ¿alguna vez te has preguntado cómo se llegaba a los sitios sin GPS? Nosotras sí y nos parece una tarea imposible. Eso sí, preguntar a la persona que pasaba o parar al coche de al lado en busca de una dirección son cosas que ya no se hacen.

-Planes inesperados: antes no había WhatsApp, Internet, chats... y si querías quedar con algún amigo tuyo tenías que llamar por teléfono. Y no hablamos del móvil, sino del teléfono fijo al que respondía la madre tu amigo. ¿El lado positivo? Si el chico que te gustaba se arriesgaba a llamarte a casa y que cogiera tu padre... es que le gustabas de verdad.

Buscar casa: imagínate una vida sin webs donde los anuncios de alquiler de pisos y casas en tu ciudad es interminable. Ahora, piensa que si no querías recurrir a una agencia, tu única posibilidad era pasear y ver carteles colgados en los balcones.

¿Se te ocurre alguna más? ¡Hoy es día de hacer memoria!