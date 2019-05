23 may 2019

¿Te ha pasado que al ver una película, una obra de teatro o un personaje de televisión te has sentido plenamente identificada? Ese es el principio de la catarsis y tiene verdaderos efectos positivos en nuestra mente.

Este concepto fue bautizado por los griegos porque consideraban que el alma se purificaba a través del amor, la tristeza o la pasión que experimentaba el espectador al identificarse con los personajes o la historia que se contaba.

La catarsis es un instante de lucidez en el cual vemos más de lo que normalmente vemos, una visión más amplia de quienes somos, de cómo somos o de qué nos sucede y, aunque la mayoría de veces la emoción pasa cuando termina la obra, nos puede dejar removidos e inquietos un tiempo después.

Puedes darte cuenta de que sientes algo por alguien, de que no eres feliz con la vida que llevas, de que arrastras el pasado, de por qué te comportas como te comportas… puedes darte cuenta de muchas y variadas cosas, pero lo más significativo de la catarsis es que te abre las puertas al cambio o, al menos, al principio del cambio.

La televisión, el cine, el teatro, los libros o las canciones no son solo un mero entretenimiento, son una herramienta potente y eficaz de aprendizaje, una forma sana y positiva de verte a ti mismo y conocerte mejor. La lista de Schindler, Bowling of columbine, Precious, Nacido el 4 de Julio, Brokeback Mountain (si no las has visto te sugiero que las veas), ¿verdad que te acercaron emocionalmente a una realidad que ni siquiera hubieras podido imaginar?

Pues así funciona la catarsis global y de la misma forma funciona la catarsis personal.

Cuando nos identificamos con una situación o con un personaje en concreto nuestra perspectiva se amplifica y tenemos una visión más cercana que nos ayuda a empatizar y comprender algo que, por algún motivo, no somos capaces de ver o asumir.

¿Cómo podemos sacar provecho a este efecto emocionalmente inspirador?

¿Por qué crees que te ha removido tanto? ¿Qué pensamientos han pasado por tu cabeza? ¿Es la primera vez que eres consciente de esos pensamientos o emociones? ¿Alguna vez has pensado en ello aunque fuera de una forma distinta?

Si dejas que la catarsis se vaya antes de haber reflexionado sobre ella, el efecto se irá mucho más rápido y no le sacarás tanto partido.

No dejes que tu revelación se quede en el olvido. Escríbelo o háblalo con alguien. Lo que no sale de tu cabeza es más fácil de ignorar, por lo tanto, no arrincones tus reflexiones. Para que algo se convierta en real hay que hacerlo real y cuando se queda guardado en la mente, aunque nos afecte, no es real para nosotros.

Y ahora, la parte más difícil; hacer algo

A lo mejor no te ha gustado lo que has visto o duele demasiado haberlo visto, pero solo podemos cambiar las cosas cuando somos conscientes de ello, y la catarsis tiene la asombrosa habilidad de conectar directamente las emociones a la mente.

El instante catártico son mensajes racionales, respuestas de ti mismo que no has sabido interpretar o has pasado por alto y, de repente, viendo algo, hablando de algo, lo entiendes todo (aprovechar esa revelación está solamente en tu mano).

Da miedo, claro que sí, porque sentimos inseguridad ante las nuevas opciones, pero son esas nuevas opciones las que nos abren las puertas hacia nuevos lugares, pensamientos, comportamientos… somos esclavos de aquello que ignoramos, pero somos dueños de aquello que comprendemos.