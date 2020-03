20 mar 2020

Todo el mundo está alterado por el encierro del coronavirus y las noticias que sobre él nos llegan queramos o no. Y todos nosotros acabaremos sintiendo en algún momento del largo proceso de superar esta pandemia síntomas leves de depresión o de ansiedad. El coronavirus no solo afecta a nuestra cuerpo, también se ha metido en nuestras mentes y ha trastocado nuestra vidas. Las personas con una salud mental en plena forma buscarán adaptarse a las circunstancias y serán flexibles. Pero esta opción no está al alcance de todos.





Nuestros propios rasgos de personalidad suponen una limitación a la hora de enfrentarnos a la crisis del coronavirus. “Las personas perfeccionistas, por ejemplo, las muy autoexigentes, aquellos que tienen tendencia al orden, la gente muy competitiva, los inseguros y los pesimistas pueden sufrir más de lo esperado con el encierro por el coronavirus e, incluso, acabar desarrollando patologías mentales si no ponen medidas para evitarlo”, explica el dr. Javier Martínez psiquiatra del equipo médico de ELMA seguro digital de salud.

Depresión y ansiedad, los eslabones más débiles del encierro

Si pasamos de hablar de rasgos de personalidad a personas con antecedentes de enfermedades como la depresión o la ansiedad, el panorama del encierro obligatorio de complica aún más. La depresión, por ejemplo, ya va de la mano con una tendencia a la inactividad, el aislamiento social y el descuido personal, tips que muchas personas pueden sufrir estos días.

“A un paciente con depresión ya le cuesta lidiar con las situaciones normales. El estado de confinamiento en el que nos encontramos es un riesgo añadido que puede empeorar sus síntomas”, explica el dr. Javier Martínez. Por eso es tan importante aliviar la tristeza, la inapetencia, la apatía… en cuanto aparezcan, especialmente si alguna vez hemos sufrido depresión porque el confinamiento es, precisamente, el entorno ideal para desarrollar todos los síntomas que ya padecen estas personas.

Los ansiosos tampoco lo van a pasar bien en las próximas semanas. Por definición son personas que tienen mucho miedo al futuro algo que la situación actual puede potenciar. El futuro, ahora mismo, es más incierto que nunca “pero hay que hacer un esfuerzo por enfocarse en el aquí y el ahora porque la realidad es que la lucha contra el coronavirus es una lucha del día a día y de un problema cada vez”, asegura el experto.

Estas son las claves que tienes que usar durante el confinamiento

Sea por tus antecedentes, tu personalidad o simplemente porque notas que la situación te está superando, recuerda siempre estos cinco consejos:

Ponte a dieta de información. Hay que saber cuándo parar, prestar atención a lo que sucede, pero sin obsesionarse. Si es necesario desinstala aplicaciones como Twitter o sal de los grupos de whatsapp donde más se comente este tema.

Construye un plan de vida. aunque esa vida ahora solo tenga lugar entre cuatro paredes. Busca una rutina para que la situación no te lleve por delante. Y los pacientes con síntomas previos de depresión y ansiedad, con mayor razón, porque les ayudará a aliviar su malestar. El orden en nuestra vida nos ayuda a ordenar la mente.

Mantente ocupada. Da igual que intentes aprender japonés y hacerle un Marie Kondo a toda tu casa, el caso es hacer algo. Cualquier actividad te ayudará a enfocarte en el aquí y en el ahora y evitará que tu mente te arrastre al futuro.

Intenta ser optimista. En la depresión se mira lo que se ha perdido y lo que no se tiene y en la ansiedad lo que va a pasar. Ambas son actitudes que no te ayudan. Hay que hacer un esfuerzo por ver lo bueno de estar en casa. Por ejemplo, piensa que estás haciendo un bien a los demás, un acto de altruismo que puede salvar muchas vidas. Cambia de pensamiento, porque lo que te enferma no es lo que sientes, sino lo que piensas.

Pide ayuda online. Si notas que la situación te sobrepasa, hay soluciones y los especialistas que pueden dártelas están a solo un click de distancia. Busca apoyo en tu red social, pero si aún así sientes que la situación te sobrepasa, busca ayuda online.