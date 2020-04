3 abr 2020

El hecho de estar encerrados por culpa del coronavirus y que no podamos hablar cara a cara ha provocado que en tiu vida se hayan multiplicado los grupos de whatsapp (o que se reactiven los que ya estaban abiertos). “Es cierto que durante los primeros 15 días de confinamiento todos estábamos más abiertos a esa comunicación, más conectados… pero ahora la gente ya está más molesta con ciertas intervenciones y el hecho de que exista tanto movimiento y tanto mensaje les puede molestar aún más”, explica la psicóloga Sílvia Summel, profesora colaboradora de la UOC.





VER 10 FOTOS ¡A leer se ha dicho! Los 10 libros más vendidos de la cuarentena

El mejor ejemplo de lo que está pasando ahora mismo con los grupos de whatsapp lo podemos encontrar en los de padres del colegio: ya no se comparten deberes ni horarios de tutorías, ahora son un hervidero de noticias de escasa fiabilidad, rumores, consejos para entretener a los niños, quedadas vía videoconferencia a la hora del recreo… un caos para mucha gente que, además, tiene que gestionar el recién creado grupo de whatsapp del trabajo para poder teletrabajar, el de los del gimnasio, el de los amigos del instituto, el de los de la quedada de antiguos alumnos del colegio que nadie sabe por qué se ha reactivado… todos con su respectivo parte de noticias diario, saludo mañanero ¿y su porción de noticias de dudoso gusto? ¿Cómo podemos decirle a toda esa gente, con la que en realidad no tenemos confianza, que paren de una vez?

“Yo aconsejo prudencia, hay que ser precavidos. A veces con el mero hecho de no intervenir o no responder, basta. Y debemos recordar que no nos tenemos que sentir con la obligatoriedad de contestar a todo lo que nos llega. Lo correcto sería poder parar cierto tipo de comentarios y explicar a esa gente que no deben compartir según que cosas, pero esto, en realidad, depende de en qué grupo se estén produciendo los problemas. Porque si son personas que vamos a tener que volver a ver, pero con la que no tenemos suficiente confianza, lo mejor ahora mismo es adoptar una actitud de pasividad porque reprocharles algo vía whatsapp puede generar un conflicto”, asegura la experta.

Si la bandeja de mensajes se te llena de textos apocalípticos es hora de parar. pinit

Sé parte de la solución, no parte del problema

A veces el problema (aunque nos cueste admitirlo) no son los grupos de whatsapp, a veces el problema somos nosotros que escribimos sin pensar y reenviamos mensajes tal cual nos llegan. Pero las reglas del juego han cambiado, las emociones están a flor de piel y la misma prudencia que debemos usar a la hora de contestar en un grupo de whatsapp es la que debemos usar a la hora de iniciar una comunicación en estos foros.

“Al hablar en un grupo de whatsapp se nos olvida que desconocemos las circunstancias de cada familia, de cada persona de ese grupo. Por eso, antes de ponernos a escribir, si lo que vamos a mostrar en un whatsapp es, en realidad, un desahogo de nuestro propio malestar, lo mejor es dejarnos de mensajes y llamar a alguien de confianza (un amigo, un familiar) y estar diez minutos o los que hagan falta hablando del tema. Es importante recordar que en un mensaje escrito se pierden muchos detalles, todas las emociones, muchos componentes de la comunicación y lo que queremos decir puede quedar mal reflejado o se puede interpretar de forma errónea”, explica Sílvia Sumell. Intenta por lo tanto que tus mensajes no contribuyan al ruido de fondo y sé prudente a la hora de compartir ciertos contenidos en cierto tipo de grupos.

Con los amigos, evita la negatividad

Donde hay confianza da asco, dice el refrán y en estos momentos esta idea se traduce en alguien de nuestro círculo más íntimo que se ha nombrado a sí mismo en profeta del apocalipsis y distribuye a todas las listas que puede los mensajes más tremendos. ¿Es realmente necesario en este momento que alguien te recuerde varias veces al día lo peor de lo peor? No, no lo es, y tu tranquilidad mental te agradecerá que tomes cartas en el asunto. Recuerda que la confianza que da asco puede ir en dos direcciones y que tú también tienes la suficiente con esa persona para decirle que pare ya.

No permitas que la información que te llega por Whatsapp te acabe minando la moral. Si hace falta, vete del grupo. pinit

“Este tipo de dinámicas de esparcir solo mensajes negativos y catastrofistas hay que pararlas y hablar con esa persona. En las circunstancias en las que nos encontramos no podemos rodeados de negatividad en todos los frentes porque esto nos va a generar mucha más ansiedad. Por eso, si es alguien de confianza el que nos está reportando ese tipo de mensajes hay que pararlos y explicar por qué”, aconseja la psicóloga.

Es el momento de la despedida

Pero como situaciones extraordinarias (y hay algo más extraordinario que lo que estamos viviendo en este momento) requieren medidas extraordinarias, quizá haya llegado el momento de despedirse con elegancia de alguno de esos grupos porque ya te están empezando a minar la moral. Y llegado el momento de abandonar un grupo, lo de la elegancia es una parte importante del protocolo. ¿Y acaso hay algo más elegante que despedirse?

“Lo más adecuado es despedirse del grupo si lo vamos a abandonar... aunque en la práctica poca gente lo hace. La despedida es importante para que el otro no se ofrenda”, explica la psicóloga. No olvidemos que abandonar un grupo de whatsapp a la francesa puede ser interpretado como una traición o como una falta de consideración por los demás… y con los ánimos a flor de piel como se encuentran ahora mismo, esa es una situación a evitar. “Si no se explica el por qué de la marcha ésta puede generar falsas interpretaciones”, puntualiza la experta, y tiene razón.

Video: Tres modos naturales de acabar con el estrés

Con la crisis del coronavirus hemos expandido nuestra burbuja social virtual, pero han pasado las semanas y es hora de empezar a ponerle freno a tanto delirio comunicativo. “Tenemos que evitar estar hiperconectados, ser más selectivos en cuanto a los grupos en los que participamos, con qué personas debemos comunicarnos por whatsapp y a cuáles es mejor llamar por teléfono. Y recordar que siempre es más aconsejable hablar con alguien que permanecer en un montón de grupos de whatsapp recibiendo información que muchas veces nos genera ansiedad“, resume la psicóloga. ¿Lista para depurar tu lista de grupos de whatsapp?