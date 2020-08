14 ago 2020

Hasta a ti te pasa: en lo más intenso de un nuevo romance se te olvida la hora a la que comes, donde dejaste las llaves de casa… y el cumpleaños de tu mejor amiga. Pero las amigas boomerang van un paso más allá. No importa a quién hayan conocido ni el grado de enamoramiento, sabes que si estrena pareja para ti eso supone un divorcio amistoso y que no retornará a tu vida hasta que la situación con su partenaire empeore mucho, tanto que seguramente el hecho de que vuestras citas empiecen a adquirir el ritmo de antes del noviazgo suele indicar que el nuevo novio va a pasar a convertirse en el nuevo ex novio. Y es que el binomio amiga-novio, en ocasiones, lo carga el diablo. ¿Te sientes utilizada por tu amiga cuando se comporta de esta manera? Te damos las claves para que entiendas por qué hace lo que hace y así puedas decidir con todos los datos si vuelves a acoger a esa oveja descarriada en tu redil o no.





¿Por qué las amigas boomerang te abandonan por su pareja?

No existe una razón única sino, más bien, una mezcla de factores. Uno de ellos es el concepto que tu amiga puede tener sobre qué es el amor y cómo hay que comportarse en las relaciones amorosas, ideas que ella no se saca de la manga sin más, sino que provienen de una amalgama de sentimientos y creencias mezclada con los mensajes que ha recibido de sus padres y del conjunto de toda la sociedad.

Si durante toda su vida los mensajes que ha recibido tu amiga son del tipo: “cuando amas a alguien de verdad te apetece estar todo el tiempo con él”, “hay que dedicar todo el tiempo y el esfuerzo a la pareja para que esta dure” o “el amor verdadero te llena y no necesitas de nada más para que tu vida sea completa”, pues que no te extrañe que en cuanto tenga novio desaparezca del mapa.

Esa “fusión romántica” con el otro que se publicita socialmente como un comportamiento aceptable y se convierte además en la medida de lo que es el amor verdadero hace que muchas personas se vuelquen en exclusiva en su relación de pareja para demostrar que sí, que lo suyo es de verdad y, al final, no consiguen relaciones de mejor calidad sino relaciones de dependencia.

Cuando alguien deja de lado sus hobbies, amigos y resto de relaciones para convertir a su pareja en el único refuerzo de su existencia su vida no se enriquece sino más bien lo contrario. Las personas con una autoestima baja son especialmente sensibles a este tipo de comportamiento y pueden acabar dando de lado todo lo demás con tal de mantener esa relación de pareja que se ha convertido, en realidad, en una relación de dependencia. Todos necesitamos apoyos en nuestro día a día y si ese apoyo se recibe sólo de una persona (o sea, de su novio) mal vamos cuando la relación no funciona y queremos abandonarla.

Cómo evitar que una amiga boomerang desaparezca

La primera vez que una amiga boomerang desaparece sin dejar rastro te quedas sorprendida, pero la segunda vez la sorpresa ya no existe. Si tienes una amiga que repite este comportamiento cada vez que se echa novio es hora de que tengáis una conversación sincera al respecto y por sincera queremos decir empática y asertiva, no un concurso de reproches.

Comienza la conversación explicando que vais a tener una conversación, hazle un “tenemos que hablar” en toda regla o si no va a creer que le has hecho una emboscada y se puede sentir atacada. Cuando hayáis acordado vuestra cita hazle saber cómo te sientes pero sin echarle la culpa, nada de “es que tú”, habla de lo que a ti te pasa.

Es importante que le expliques que dejar de lado toda su vida social por tener pareja es perjudicial para ella misma e incluso para su pareja. Dedicando toda su atención y energía a su relación a lo mejor lo único que consigue es agobiar al otro. Destaca el valor de vuestra amistad y recuerda por lo que habéis pasado juntas, que entienda que formas parte de su red de apoyo (como su pareja) y que simplificar esa red a solo una persona. Intenta que le quede claro que la quieres, que te alegras de que esté enamorada, pero que el amor siempre suma, nunca resta, hace nuestro mundo más grande, no más pequeño. Si eres capaz de mantener esta conversación por el cauce de la comprensión y la serenidad, enhorabuena, quizá consigas que tu amiga boomerang vuelva antes de tiempo.