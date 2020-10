26 oct 2020

Hay quien las ama y hay quien las odia, pero estés en el grupo en el que estrés no cabe duda que estas van a ser las Navidades más raras que hemos vivido nunca. De hecho, es posible que hasta eches de menos ir a cenar a casa de tu suegra. La “nueva normalidad” no está siendo nada normal y todo parece que en diciembre muchas familias van a permanecer separadas lo que puede alterar el estado de ánimo a más de uno. Por ello los psicólogos están empezando a mandarnos consejos destinados a superar esta crisis del coronavirus navideño de la mejor forma posible. ¿Quieres saber cómo conseguirlo?





Recuerda que estás haciendo todo esto por un buen motivo

El cuerpo te pide salir en Nochevieja, ir con tus sobrinos a la cabalgata de Reyes ya casa de tu abuela a cantar villancicos… pero lo más seguro es que este año no puedas hacer ninguno de esos planes. Prepárate mentalmente y piensa cómo puedes organizar esos eventos de una manera que te permita sentirte junto a los tuyos aunque estéis a cientos de kilómetros. ¿No te ves capaz? Pues lo eres.

“El ser humano es capaz de superar momentos difíciles, sobre todo si en la dificultad hay un sentido. Encontrar un sentido por el que seguir confinado en estas fechas siempre va a ayudar y puede ser que el esfuerzo tenga una recompensa”, explica la psicóloga Laura Palomares, directora de avance psicólogos.

Aprovecha para pensar en lo que quieres y recalibrar tus prioridades

El fin de año es siempre un momento de reflexión y este 2020 tenemos mucho más en lo que que en los años anteriores. Pero esa reflexión no implica pasarlo mal y ponerse en lo peor fijándote solo en lo que no has podido hacer por culpa de la crisis. No estamos en la mejor de las situaciones, pero seguramente a lo largo de toda esta crisis has aprendido valiosas lecciones sobre ti misma, lo que realmente quieres y tus capacidades. Aprovecha este momento para planificar tus metas de cara al futuro, te ayudará a afrontarlo con las pilas cargadas de optimismo. Porque, recuerda, todo acaba pasando, incluso el coronavirus.





No idealices las navidades pasadas y aprovecha las nuevas

Esa imagen idílica que tienes de las navidades en tu cabeza no ha sido real, ni ahora ni nunca. Confiesa que hasta que no te has planteado la posibilidad de que te negaran las navidades tampoco te morías por vivirlas. Cambia el chip de la melancolía y ponte manos a la obra para vivir las mejores navidades posibles dentro de las posibilidades entre las que te encuentras. ¿Nuestro consejo? Dedícate tiempo y mimos. Dedica ese tiempo que ibas a pasar estresada de compras y haciendo cenas o buscando vestido nuevo a ti misma, los hobbies que más te relajes o, por qué no, apuntarte a ese curso de cocina online que quieres probar desde hace tiempo. No des estas navidades por perdidas simplemente porque van a ser las más atípicas de todas.