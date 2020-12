10 dic 2020

Compartir en google plus

Ya asoman por la vuelta de la esquina las navidades del coronavirus y es posible que recibamos presión para saltarnos las reglas de distancia social y de limitar el aforo en las reuniones desde todos los frentes, desde la familia a amigos íntimos o compañeros de trabajo. ¿Hay alguna forma de declinar una invitación de este tipo evitando al mismo tiempo que la persona que invita se ofenda cuando escucha nuestra negativa? La cosa está complicada, pero la psicóloga de Sanitas Grecia de Jesús nos da 10 claves para conseguirlo y tener las fiestas en paz (y con distancia social).





VER 5 FOTOS 5 tipos de amigas tóxicas que te quitan la energía (y a las que quieres matar a veces)

1. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: antes de hablar, ponte en su lugar

Antes de soltar un no rotundo en la cara del futuro anfitrión, piensa y muestra un poco de empatía. “Es importante comprender las causas que llevan a nuestros seres queridos a presionarnos para saltarnos las reglas de distancia social”, explica la psicóloga.

Una de las causas más frecuentes que motivan esta insistencia es que tu anfitrión usa la negación como mecanismo de defensa ante la situación que estamos viviendo: él es incapaz de ver el peligro que encierra su propuesta y no la hace por fastidiarte. Comprender al otro nos evita enfadarnos ante su propuesta, ya que conseguimos relativizar y despersonalizar la situación.

2. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: pide información

No rechaces por rechazar, escucha cómo va a ser ese encuentro, si quién lo propone ha tenido en cuenta las medidas de seguridad, cuánta gente va a acudir… Necesitas información para poder desestimar su oferta con argumentos y razones, que la otra persona comprenda por qué no vas depende de que tú también hayas sido respetuoso con cómo él o ella ha propuesto esa reunión.

3. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: no entres en debates

Si vas a rechazar su invitación, recuerda que a partir del momento en el que dices que no no se trata de discutir quién tiene la razón sobre si se cumplen las normas o no ni en qué medida. Se trata de respetar las decisiones del otro en una comunicación tranquila y saludable. “En este punto la asertividad tiene un papel muy importante, ya que algunas técnicas concretas de asertividad nos permiten poner límites de manera adecuada”, asegura la experta Grecia de Jesús.

4. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: prioriza tus necesidades

Es posible que al decir que no te sientas culpable, pero debes tener en cuenta que al priorizar tus necesidades no estás siendo egoísta, estás actuando de forma adecuada. Si en vez de culpa lo que sientes es ira, repasa los puntos 1 y 3: comprende la perspectiva ajena sin que ello modifique tu decisión.

5. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: asume que estás dando una mala noticia

A nadie le gusta ser el poli malo, pero en el momento en que digas que no, estás haciendo del grinch de las navidades. Por esa razón dale a tu negativa el marco que se merece para que la persona que la reciba lo haga de la mejor forma posible.

Intenta ofrecer alternativas que te permitan estar cerca de tus seres queridos aunque no puedas ir a su casa. pinit

Elige el momento adecuado para explicarle tu rechazo, cuando tengamos tiempo por delante y notemos que nuestro ex-anfitrión está tranquilo y receptivo. Al decir que no, sé breve y concisa, explica que para ti es importante cumplir las normas y que por esa razón vas a rechazar la propuesta. Es importante que mantengas la tranquilidad mientras explicas tu decisión, si lo ves necesario, antes de la charla puedes practicar un ciclo de respiraciones relajantes.

6. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: si no entra en razones, usa la técnica del banco de niebla

El banco de niebla consiste en dar la razón a medias, manteniendo nuestra opinión y el punto de vista propio. Por ejemplo: “muchas gracias por contar conmigo, pero este año he decidido que no voy a salir”. Si la combinas con el disco rayado, mejor que mejor

7. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: ofrece alternativas

No poder estar de cuerpo presente no implica desentenderse del tema. Algo que esa persona agradecerá es que le ofrezcas opciones para estar cerca a pesar de la distancia. Es importante tener en cuenta que esa persona deseaba pasar tiempo con nosotros y la hemos rechazado, pero también podemos darle ese espacio de cariño y atención sin tener que aceptar la propuesta, como, por ejemplo: manteniendo una videollamada el día señalado.

8. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: si insiste, usa la técnica XYZ

El modelo XYZ es una herramienta que nos permite poner límites desde la expresión emocional. La fórmula sería: “Cuando dices/haces X, yo me siento Y, y lo que megustaría es Z”. Por ejemplo: Cuando insistes en que vaya a la cena, me siento presionado, me gustaría que respetaras mi decisión”.

Video: ¿Qué es el síndrome del impostor?

9. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: si no te escucha, ua la técnica del disco rayado

Es una de las técnicas de asertividad más efectivas. Consiste en repetir de forma reiterada, pausada y firme una frase que explique nuestro deseo o punto de vista, sin dejarse llevar por aspectos irrelevantes que puedan surgir en la conversación. Por ejemplo: “No voy a ir a la cena si somos más de 10 personas” y repetirlo constantemente a pesar de las excusas de la otra persona ante ese argumento.

10. Cómo rechazar invitaciones sin ofender: acepta que no todo en esta vida depende de ti

Ante la situación que estamos viviendo esta Navidad debemos ser conscientes de que no todo depende de nosotros. Y otra cosa que tampoco depende de nosotros mismo es lo que piensan o sientan los demás. “Si aplicamos las pautas mencionadas con anterioridad estamos haciéndonos cargo de nuestra parte de responsabilidad, pero realmente no podemos controlar la reacción de otras personas. Aquí el concepto de la aceptación cumple un papel muy importante”, concluye la experta.