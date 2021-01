10 ene 2021

“El miedo al éxito es sin duda uno de los miedos menos conocidos y más comunes en esta sociedad”, asegura Irina de la Flor, directora del Máster en Coaching Consciente de la Escuela de Salud Integrativa. Y tiene razón, ¿no es un sinsentido pensar que una persona le puede temer a ser demasiado buena haciendo algo? Pero sucede, y este autosabotaje puede ser el motivo que se esconde detrás de tu incapacidad para conseguir aquello que de verdad deseas en tu interior, especialmente si eres mujer. “Las mujeres, por lo general, tienen el merecimiento peor colocado. En el inconsciente de muchas familias sigue habiendo una especie de “halo de superioridad masculina” que genera ideas incorrectas sobre lo que es valioso, y por lo tanto sobre el merecimiento, provocando que el miedo al éxito de la mujer sea mayor”, explica la experta. Por si ese es tu caso, aquí tienes algunas claves para triunfar, de una vez por todas, en 2021.

Por qué motivo tienes miedo al éxito (y cómo puedes saber si este es tu problema)

El miedo al éxito es una emoción que nace asociada, sobre todo, a la creencia "no me lo merezco". Pero existen otros tipos de creencias que pueden hacer surgir este miedo como por ejemplo pensar "si tengo éxito la gente me va a mirar mal", un tipo de pensamiento que se puede dar fácilmente si en nuestro círculo el dinero se asocia a la corrupción o el egoísmo. O también puede ser que pensemos "si tengo éxito voy a perderlo todo", algo que podemos pensar si en nuestro entorno cercano una persona exitosa ha sufrido alguna desgracia que hemos asociado inconscientemente a un castigo.

“El miedo al éxito se puede manifestar de muchas formas, en tantas como facetas tenga una vida. En el amor, las personas pueden atraer a parejas que no les convienen. En el trabajo, las personas pueden permanecer en trabajos donde son muy infelices. En las amistades, las personas pueden escoger amigos que se aprovechen de ellos…”, enumera Irina de la Flor.

Podemos detectar que nos estamos auto saboteando cuando sabemos que valemos más, pero fingimos valer menos. Cuando sabemos que merecemos más de lo que nos ofrecen en una o varias facetas de nuestra viuda, pero no lo admitimos. Esto muchas veces viene de una estrategia mental inconsciente que nos hace honrar a familiares que cometieron esos mismos errores. La mente piensa “¿cómo puedo ser yo rico si mi padre fue pobre y sufrió tanto?”, o “¿cómo voy a ser feliz en mi matrimonio si mis padres fueron tan infelices?”. “Todo tiene un porqué; y la razón última de todo sufrimiento es una desviación de la verdad. Si pensamos que no nos merecemos amor, dinero, salud o tiempo, es sencillamente mentira, y cuando actuamos desde la escasez, normalmente lo que está funcionando es una estrategia inconsciente de la mente para honrar a nuestros familiares”, asegura la experta.

Qué puedes hacer para perderle el miedo al éxito

El miedo al éxito se pierde cuando se empieza a comprender que la vida es abundante y que, en principio, todos merecemos todo. Si eres una persona que disfruta haciendo su trabajo y se pone al servicio de aquello que la vida le presente, vas a estar acompañada, segura y protegida. Si das amor, recibes amor, si trabajas desde el miedo, eso es lo que te vas a encontrar. El amor es el único antídoto contra el miedo. La confianza, la valentía, la verdad y la búsqueda de nuestra misión en la vida nos protegen de sufrir cualquier tipo de miedo. Si estás alineado con la vida, el éxito simplemente llega.

El principio de cualquier año es un buen momento para diseñar buenas metas para nuestra vida, pero muchas veces no parecen fáciles de conseguir. “Yo aconsejo siempre alinearnos con lo que nos hace felices. Si te hace feliz cocinar, dedícate a la cocina; si te hacen felices los animales, trabaja con animales; si son los niños, con niños y si son los números, pues con ellos. El propósito de cada año debería ser siempre: conócete y quiérete, respétate y diseña una vida en la que tú seas feliz. Pon amor en todas las áreas de tu vida (trabajo, dinero, pareja, familia, hijos, salud, casa, amigos, lo intelectual, lo espiritual) y el miedo desaparecerá.”, explica la coach.