24 oct 2019

Si nos lees, sabrás que nos hemos convertido en fieles seguidoras de desayunar huevo. Es bajo en calorías, hace que nos sintamos saciadas toda la mañana y las posibilidades son infinitas. A la plancha, revuelto, en tortilla o cocidos, podrás ir variando para no cansarte. Pero, ¿Es saludable comer huevo todos los días?

Tradicionalmente se ha asociado un consumo excesivo de huevo con niveles altos de colesterol. La recomendación estaba en dos o tres huevos por semana, limitando su consumo y haciendo que fuese imposible desayunar este alimento todos los días. Sin embargo, los estudios han evolucionado y no hay ningún estudio que indique que un consumo excesivo de huevo sea malo para la salud.

Reproducir Video: Alimentos que debes evitar en el desayuno. unsplash

Los expertos establecen que no pasa nada por consumir siete huevos a la semana, es decir, uno por día. Aunque no cantidades mucho mayores. Según las nutricionistas de 'Futurlife', y tal y como establecen en su plataforma, el huevo no es el enemigo del colesterol. "Incluye de 4 a 6 huevos a la semana en tu dieta (no tengas miedo por el colesterol, no hay metanálisis que liguen los huevos a subidas de colesterol LDL), eso sí elígelos ecológicos, o al menos de gallinas camperas". Aunque hablamos de este consumo elevado cuando se lleva una dieta equilibrada y nutritiva. Si por consumir huevo todos los días se va a dejar de tomar otros alimentos como el pescado o los vegetales, no sería una buena idea. Lo ideal es crear un equilibrio. El huevo tiene colesterol eso es cierto, no obstante, también contiene lectina, que inhibe su absoción, por lo que la preocupación sobre si su consumo provoca problemas de salud, no está sostenida científicamente.

¿Qué propiedades tiene el huevo?

El huevo es rico en vitamina E, D y A. Así como ácido fólico, biotina, minierales y antioxidantes, pero sobre todo colina que interviene a la hora de disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Y sus valores nutricionales? Tiene pocas calorías, aporta ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados y Omega-3.

Sin duda, pon un huevo en tu día. Nosotras mañana lo tomaremos para desayunar.