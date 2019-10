28 oct 2019

Al hacer la compra en la supermercado lo habitual es encontrar los huevos fuera de cámaras frigoríficas, sin embargo suele ser un gesto frecuente meterlos en la nevera al colocar los productos que hemos adquirido de alimentación. ¿Es peligroso dejarlos fuera? ¿Lo hacen mal en el supermercado? ¿Lo estás haciendo mal tú al exponerlos al frío?





¿Por qué los huevos no se guardan en frío en el supermercado?

La razón por la que puedes encontrar los huevos en el supermercado fuera de las cámaras refrigeradas es que los huevos cuentan con una cutícula que es esa fina piel que aísla la clara de la cáscara y esa membrana puede dañarse si sufre cambios bruscos de temperatura.

Imagina que los huevos los guardaran en grandes frigoríficos en el almacén, luego hicieran el reparto en camiones, al llegar al super volvieran a meterlos en un almacén hasta que los colocaran para la venta en una cámara frigorífica, esos distintos cambios de temperatura podrían alterar la cutícula del huevo y por lo tanto arriesgar su aptitud para consumo ya que podrían aparecer condensaciones de agua en la superficie del huevo que facilitarían la formación de microorganismos que podrían penetrar en el interior del huevo a través de los poros de la cáscara.

Además, la cutícula, esa finísima membrana de color blanco, impide que la salmonela presente en la cáscara, que procede de una contaminación por las heces de gallina, contamine la clara, por lo que es fundamental mantenerla intacta. A pesar de esto ¿es necesario dejarlos fuera de la nevera o dentro? Mientras el huevo se conserve a una temperatura inferior a los 25ºC es indistinto en cuestión de higiene alimentaria.

¿Huevos fuera o dentro de la nevera?

Como decíamos antes la cáscara del huevo es porosa, esto supondría que si dejas los huevos fuera de la nevera entraría más rápido aire en la clara que si los dejaras en la nevera. ¿Qué sucede si entra más aire en la clara? A nivel de salud alimentaria no supondría un problema, siempre que se consuman en un tiempo prudencial pero eso también ocurre con los que guardas en la nevera ¡fíjate en las fechas máximas recomendadas para su consumo!

Sin embargo, esta pequeña cantidad de aire que entraría más rápidamente si dejas los huevos fuera del refrigerador afectaría a la textura de la clara, es decir, la clara no tendría la misma firmeza y la yema no estaría tan centrada como aparece en los huevos que se refrigeran. Es decir, si vas a freír un huevo va a ser más bonito a la vista si lo has conservado en la nevera, pero su vas a batirlo este factor estético no afectaría a la elaboración.

Es cierto que en ciertas recetas, como pueden ser las reposteras, se recomienda dejar el huevo a temperatura ambiente antes de hacer la elaboración porque es más fácil trabajarlo así ya que no tienen la textura tan compacta, además el frío dificulta su capacidad de emulsionar.

La mejor conservación del huevo

Ya seas de las que prefiere dejar los huevos fuera o dejarlos dentro de la nevera, lo cierto es que aquí rige el sentido común y las preferencias personales. Si es verano obviamente el alimento puede estar expuesto a altas temperaturas si lo dejas fuera de la nevera así que en esa época sería impepinable conservar los huevos en frío si no quieres que se estropeen. Sin embargo, cuando el tiempo es suave o frío puedes elegir si dejarlos fuera o en la nevera, dependerá también de las elaboraciones que vayas a hacer con ellos y tus gustos en cuanto a la textura de la clara y el centrado de la yema.

Si guardas los huevos en el frigorífico la ironía es que el espacio que les destinan la mayoría de los refrigeradores del mercado es la bandeja de arriba de la puerta, cuando lo ideal sería dejarlos en la parte baja de la nevera, sobre el cajón de las verduras. Y tú ¿dónde guardas los huevos?