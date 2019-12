3 dic 2019

Te la pasas a dieta un mes sí y otro también. Pero te has preguntado alguna vez ¿qué le ocurre a tu cuerpo se te pasas la vida saltando de dieta milagro a dieta milagro?

No hay que ser genio para saber que privar al cuerpo de nutrientes en regímenes demasiado prohibitivos no es nada sano para tu vida. Es más, pasarte la vida a dieta da lugar a subidas y bajadas de peso demasiado drásticas. Lo que se conoce comúnmente como el efecto yoyo y esto estropea tu metabolismo, la composición corporal y la masa muscular.

Realmente lo que importa no es tanto cuánto marca la báscula sino más bien la grasa que tenemos en nuestro organismo. Además los expertos coinciden en que vivir a dieta solo conduce a un deseo aumentado del 'alimento prohibido'.

Además, cuando hay tanta restricción propiciamos el atracón. Las dietas autoimpuestas nos llevan a tener un peso irregular y un metabolismo que va cada vez funcionando peor.

El truco para estar bien no es estar a dieta sino aprender a comer bien, comer para alimentarnos, para sentirnos bien y con energía. Así que lo mejor que puedes hacer es aprender a comer, a adapta tu alimentación a cada situación porque no comerás lo mismo cuando estés de viaje o en una boda. "Aprende a escuchar tus sensaciones y entender que las obsesiones no te llevan a ningún lado.