23 oct 2019

Si estás puesta en los últimos descubrimientos sobre una alimentación 100% saludable, estarás de acuerdo en que el secreto para adelgazar y llevar una alimentación saludable se basa en comer comida real y huir de los ultraprocesados que no son más que productos insanos que hacen daño a nuestro organismo.

Dicho esto, día sí y día también aparecen nuevas dietas que prometen una pérdida de peso abismal en muy poco tiempo. La mayoría presentan resultados rápidos por dos razones básicas: prácticamente consisten en no comer y durante los primeros días, notarás cambios en el cuerpo debido a la pérdida de líquido y músculo, que no grasa, por lo que esos kilos de los que querías olvidarte, volverán más pronto que tarde a tus cartucheras.





VER 8 FOTOS Las mejores dietas para perder peso

Dentro de estas dietas 'milagrosas', mucho se habla de las que 'desintoxican' el cuerpo. Después de las vacaciones, las épocas en las que no nos cuidamos o después de un fin de semana lleno de alcohol y comida basura, sentimos que necesitamos 'limpiar el organismo, pero tenemos una mala noticia; ni el cuerpo necesita desintoxicarte, ni por hacer la dieta del sirope de arce (una de las más peligrosas que hay) le darás al cuerpo una tregua para que vuelva a resetearse.

El organismo expulsa las toxinas solo, a través de las eces o de la orina, por lo que cualquier compuesto que prometa acelerar o mejorar esto, no hace más que crearte falsas esperanzas. ¿Qué hace exactamente la dieta del sirope? Provocarte picos de azúcar y fomentar que no consumas nutrientes esenciales en el día a día. ¿Adelgazarás? Sí, pero es lógico: si pasas de ingerir 1.500 calorías a 300 al día, perderás peso debido al déficit calórico.

Reproducir Video: Adelgazar sin hacer dieta: trucos para conseguirlo unsplash

Bajo esta premisa, se ha puesto de moda en Estados Unidos la dieta de la 'limpieza interna' siguiendo estos principios de desintoxicación. Recibe el nombre de 'Isagenix Cleanse' y consiste en sustituir las comidas por batidos 'nutritivos' edulcorados con el objetivo de disminuir la ingesta de calorías. Se trata de un método que no tiene evidencias científicas especialmente y que no se ha testado en aras de conocer si el peso se mantendrá pasados los cinco años. Se trata de una 'dieta de limpieza' en la que los batidos preparados de proteínas sustituirán a la comida real, creando un déficit y fomentando la pérddia de peso. ¿Funciona? Sí, pero no a largo plazo. La página web del sitio está llena de 'boosters' del metabolismo para perder peso, o 'chupitos' energizantes para activar el organismo, sin embargo, los expertos coinciden en que una alimentación así no es lo más saludable.

Para conseguir resultados rápidos, la incorporación de un batido sustitutivo no es una mala idea en casos puntuales, aunque los nutricionistas coinciden en que después se vuelve a ganar el peso, ya que lo que se pierde en primer lugar es agua. Si lo que se desea es adelgazar a largo plazo, lo mejor (y más recomendable) es una dieta completa que olvide los productos refinados y que se centre en proteínas y grasas saludables.

Sabemos que suena a cliché, pero esa es la única forma de mantener el peso perdido en el tiempo y conseguir una salud óptima. Antes de ponerte a dieta, recuerda que tu cuerpo no necesita desintoxicarse de nada y que lo mejor que puedes hacer es cuidarte por dentro para sentirte bien. Los resultados, se verán por fuera tarde o temprano. El ejercicio también es clave en este proceso.