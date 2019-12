5 dic 2019

Si no puedes con tu enemigo, únete a el. Pues eso es precisamente lo que tenemos pensado hacer estas navidades. Porque aunque nos hayamos propuesto llevar un estilo de vida healthy, lo cierto es que poco podemos hacer para no saltarnos la dieta durante estas fechas. Y como renunciar a las celebraciones no es una opción, hemos decidido trazar un plan para evitar ganar kilos esta Navidad. ¿Cómo? Con la ayuda de los sencillos tips que ha dado la dietista y nutricionista Susie Burrell (la Carlos Ríos australiana), los cuales nos han parecido tan fáciles de seguir que merece la pena ponerlos en práctica.

1. Comienza el día con un gran desayuno

Siempre se ha dicho que es la comida más importante del día y en estas fechas, además, puede evitar que te llenes en las cenas navideñas. “Un desayuno abundante puede ser la clave cuando se trata de perder peso, ya que acelera el metabolismo y puede ayudarte con la quema de calorías durante el día”, explica la nutricionista.

Recomienda tomar a primera hora alimentos saciantes como plátanos y huevos. Así llegaremos a la mesa sin hambre. “El ayuno puede funcionar para algunas personas, pro si tú realmente sientes hambre por la mañana o estás acostumbrada a hacer ejercicio, desayuna. Apunta en tu lista productos ricos en fibra y proteína”, recomienda. “Un batido de plátano y yogur o un par de huevos con una macedonia de frutas pueden dejarte satisfecha toda la mañana”.

unsplash

2. No comas después de la 13:00

Algo que se puede aplicar especialmente a fechas como Nochevieja, donde sabemos con certeza que el banquete va a ser abundante. “Almorzar antes de la 13:00 ayuda a reducir los antojos de azúcar y de comida basura”, explica la experta. Así nos aseguraremos de haber hecho bien la digestión y no sentirnos tan pesadas durante la cena. “Una simple ensalada no es suficiente. Intenta hacer una comida sustancial de unas 350 – 400 calorías”.

3. Reduce a la mitad la cena

Si sabes que al día siguiente te espera una buena celebración, procura reducir las calorías de tu cena la noche anterior. Burrell aconseja tomar algo ligero antes de acostarse: “Una cena pequeña asegurará que te despiertes con hambre para tomar luego un desayuno abundante”, dice. “Te ayudará a lograr un déficit de calorías y, por tanto, una pérdida de peso como resultado”.

Y sí, es cierto que si después vas a darte un festín, quizá no se produzca la pérdida de peso, pero desde luego te ahorrarás el aumento.

4. Evita las calorías líquidas

Solemos prestar atención a lo que comemos, pero no a lo que bebemos. Y en un simple café puede haber más calorías que un entrante de la cena navideña. La nutricionista pone el ejemplo de las bebidas (normalmente azucaradas) que se toman en establecimientos como Starbucks o Costa Café. "Muchas personas no se dan cuenta de las calorías que puede haber en un capuccino", explica.

Y no solo deberíamos eludirlas durante el día, también en la cena o comida navideña. Cambiar el vino, la cerveza o las copas de alcohol por agua pueden ayudarnos a evitar aumentar de peso estas fechas.

Y además le haremos un favor a nuestra salud.