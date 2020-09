9 sep 2020

Esta semana comienza la vuelta al cole en nuestro país. Esta va a realizarse de manera progresiva y va a variar, en su metodología, dependiendo de cada comunidad autónoma, ya que estas tienen la competencia en educación. Como es lógico esto plantea diversas preocupaciones a los alumnos pero sobre todo a los padres. ¿Es seguro volver a las clases de manera presencial? ¿Habrá rebotes en los colegios y esto obligará a cerrarlos? ¿La enseñanza presencial es segura para los niños y para los que tienen contacto con ellos? ¿Qué pasa con la salud de los profesores y demás personal de los colegios? Estos y otros muchos dilemas se van a plantear después del inicio de las clases.

En los países europeos próximos al nuestro se plantean los mismos interrogantes. Las medidas tomadas para la vuelta a las aulas son de lo más variopintas. Van desde no hacer prácticamente nada, como en Suecia, donde no ha parado la actividad presencial en ningún momento, a medidas más estrictas como las de España e Italia. Donde parece que el tema no se lo toman a broma es en China y no bajan la guardia, estrictos controles de temperatura, test rápidos en las aulas, etc. A pesar de que en la actualidad no tienen ningún caso y la pandemia está prácticamente controlada.

Uso de la mascarilla

Existe una serie de recomendaciones elaboradas hace algunos meses por la OMS, estas son de carácter muy general. En los distintos países, como el nuestro, el Ministerio de Educación respectivo ha elaborado un informe sobre la vuelta a las aulas. En países como España o Alemania, donde la educación está descentralizada, estos informes son orientativos y la decisión de las medidas finales a tomar dependen de cada comunidad autónoma o Länder, respectivamente. En Francia, donde las cosas están mucho más centralizadas, las medidas del gobierno son casi obligatorias en todo el territorio nacional.

El 80% de los españoles no tienen confianza en las medidas tomadas por las autoridades

Un tema donde no parece haber consenso es en el uso de las mascarillas. En nuestro país serán obligatorias en todo momento a partir de los 6 años. En Francia serán obligatorias a partir de los 11 años. En Alemania solo se utilizarán en los espacios comunes, ya que en las aulas no serán obligatorias.

Donde parece haber acuerdo es en que la experiencia con la enseñanza a distancia, durante el último confinamiento, ha demostrado que produce desigualdades, sobre todo por motivos económicos. En Francia han constatado que entre un 4% y un 6% de los alumnos han dejado los estudios desde marzo y no han vuelto a saber nada de ellos. Para evitar las diferencias económicas en el acceso y tener un dispositivo con capacidad de conectarse a Internet, en Alemania han adoptado una conexión barata con un coste de 10 € para estudiantes. También existen ayudas para poner a su disposición un ordenador cuando sea necesario.

Parece ser que en la mayoría de comunidades autónomas de nuestro país habrá un aumento en la contratación de personal docente o relacionado con la enseñanza, unas 25.000 personas en total. En este aspecto, quien se lleva la matrícula de honor es Italia, donde van a realizar 100.000 contrataciones permanentes y 50.000 temporales para reforzar la educación. En Francia van a dar una paga extra a los directores de colegios e institutos y existe un compromiso para subir el sueldo de los profesores en años sucesivos. Algo parecido ocurre en Italia, en España parece que, al igual que con el personal sanitario, los responsables políticos se han olvidado de las subidas salariales para la enseñanza. ¿Sabremos algún día por qué somos tan diferentes de nuestros vecinos y a dónde se destina el dinero de nuestros impuestos?

Rebrotes en las aulas

En Alemania, que ha empezado las clases a mediados de agosto, han tenido que cerrar ya dos escuelas por rebrotes. Aunque existen protocolos para aislar a los niños cuando tengan fiebre o cualquier otro síntoma en los centros docentes, debemos asumir que nuestro país terminará por cerrar algún centro educativo debido a un rebrote. Esperemos que sean los mínimos posibles y sobre todo que no sea algo generalizado que obligue a un nuevo confinamiento educativo, algo que lógicamente produciría pánico en los hogares. Cerca del 80% de las personas, según diversas encuestas realizadas por medios de comunicación, no tienen confianza en las medidas tomadas por las autoridades para la vuelta a las clases presenciales, en nuestro país . En Alemania, según diversas encuestas, esta valoración negativa la tienen el 49% de las personas y en Francia este porcentaje baja al 19%. Por lo tanto, en este aspecto, algo está fallando en España y parece que las familias necesitan más apoyo psicológico e información por parte de las autoridades a la hora de encarar esta vuelta a las clases.