6 ago 2018

Aunque cueste creerlo, siguen existiendo algunos mitos sobre los anticonceptivos que, bien por desconocimiento, por el boca a boca o por creencias del pasado, no están del todo claros. Hacemos un repaso de los más escuchados y de las razones por las que siguen generando dudas, según afirman los expertos de HRA Pharma.

Mito falso 1: El DIU, ¿sólo si has tenido un hijo?

Algunas personas creen que el DIU solo es apto para mujeres que ya han estado embarazadas. Sin embago, el DIU puede ser usado por cualquier mujer mientras que no existan factores de riesgo tales como cáncer de útero, sospecha de embarazo o infecciones vaginales. Suele pensarse que es solo es apto después del embarazo porque es más fácil insertar el DIU en la mujeres que ya han sido madres, pero es un método anticonceptivo válido para todas las mujeres.

Mito falso 2: El DIU provoca infertilidad

Además de creer que sólo es para mujeres que han estado embarazadas, algunas personas creen que el DIU provoca infertilidad, pero en realidad su función es dificultar que los espermatozoides pasen a las trompas y, por lo tanto, los expertos aseguran que no tiene por qué afectar a la fertilidad.

Mito falso 3: La píldora del día después es abortiva

La píldora del día después pospone o evita la ovulación y, por tanto, los espermatozoides no se pueden encontrar con el óvulo. Si te la tomas cuando ya has ovulado no funcionará y si estás embarazada no lo interrumpirá.

La píldora anticonceptiva de emergencia o píldora del día después es más eficaz en las primeras 24 horas tras la relación de riesgo. Es importante recordar que no debe sustituir a un método anticonceptivo habitual, pues es un método de emergencia para los casos en los que se han tenido relaciones sexuales sin protección o ha fallado tu método anticonceptivo habitual.

Mito falso 4: Los efectos secundarios de la píldora del día después son graves

En circunstancias normales, los efectos secundarios son leves y transitorios. Los más comunes son las náuseas, el dolor de cabeza o abdominal o los cambios en tu siguiente periodo.

Mito falso 5: Las pastillas anticonceptivas engordan y provocan más vello

¿Alguna vez has oído que las píldoras anticonceptivas engordan, pueden provocar más vello y celulitis e incluso causar esterilidad? Es una idea recurrente en torno a estos anticonceptivos. Pero lo cierto es que el aumento de peso es un efecto secundario que rara vez ocurre, especialmente con las píldoras actuales, de nueva generación. Respecto al vello o el acné, sucede precisamente lo contrario, pues en muchas ocasiones los anticonceptivos se prescriben para reducir tanto el vello como el acné.

Mito falso 6: El condón solo se debe colocar antes de la eyaculación

Si pensabas que colocando el preservativo justo antes de la eyaculación evitas el embarazo, estás arriesgando demasiado. Antes de que ésta se produzca, se libera el líquido preseminal que puede contener espermatozoides. Además, no siempre puede controlarse el momento preciso de la eyaculación, por lo que recuerda siempre colocar el preservativo antes de que se produzca la relación sexual.

Mito falso 7: En la primera relación no hay riesgo de embarazo

El hecho de que no se hayan tenido relaciones sexuales anteriormente no significa que en la primera vez no haya riesgo de embarazo pues ese riesgo existe desde que la mujer comienza a ovular, generalmente desde la primera regla.

Mito falso 8: Si se cae el anillo vaginal, pierde efectividad

No es habitual que el anillo se caiga, pero si por algún motivo éste sale de nuestro cuerpo, solo tenemos que asegurarnos de volver a introducirlo lo antes posible, antes de que pase un intervalo de tres horas. Si lo hacemos de esta forma, el anillo no pierde efectividad y, por lo tanto, no habrá riesgo de embarazo. No olvides lavarlo con agua tibia antes de colocarlo de nuevo.

