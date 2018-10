24 oct 2018 ayuda mística

Seguramente ‘soñar con mi exnovio’ se hace una frase familiar, una que no se quiere pronunciar e incluso da miedo que en algún momento pueda hacerse realidad. Ese pánico que se produce cuando se despierta luego de haber soñado con esa persona que ya es parte del pasado, no es algo de temer, sino más bien de entender.

Lo más común es que se piense que no se le ha olvidado a ese ex, o que se quiere volver con él, pero nada de eso. Soñar con la expareja puede significar muchas cosas. Depende del contexto, pero que se quiera regresar con él es quizás, el significado menos frecuente.

Esta es la forma resumida de la interpretación del sueño.

Es habitual que esto ocurra y más si no ha pasado mucho tiempo desde que decidieron no continuar la relación. La mente se somete a un proceso que no es tan fácil de entender, una rutina que poco a poco se irá transformado, pero que al principio es más lenta de lo que se desea hasta que al final se logra el objetivo.

Por el contrario si ya ha pasado mucho tiempo, es más si ya tienes una nueva vida y hasta una nueva pareja, y te sucede, también resulta algo normal. Esto puede deberse a que algún aspecto como una canción, un objeto o hasta un olor, te hicieran recordar a tu expareja.

La inseguridad al momento de iniciar una nueva etapa también provoca recordar parte del pasado. Cuando no se está preparado para dar un siguiente paso, ya sea en una relación laboral, familiar o sentimental, el subconsciente tiende a reflejar resistencia a través de sueños que llevan al pasado. Pero es solo eso, una forma de pensamientos resistentes.

Tipos de sueños y significados

Los contextos son muy importantes para determinar con mayor precisión lo que realmente significa soñar con tu exnovio. Soñar que con una visita del ex puede significar que aún se le recuerda con cariño o se aprecia los lindos momentos vividos.

Si en el sueño se besaron, depende de la situación sentimental que se tenga al momento. Si ya se tiene otro novio, puede ser un reflejo de que a la relación le falta algo. Si acaso en el sueño vuelven, puede significar que vienen cambios positivos.

¿Cuándo significa que sí quieres volver con tu ex?

Cuando se vuelve en un sueño recurrente y aún no se tiene una nueva relación, puede significar que todavía lo sigues queriendo o que quedaron asuntos pendientes entre ambos. Para esto es necesario hablar, aclarar y cerrar esas aristas que han quedado abiertas y todavía afectan.

Calma, no es para angustiarse

Lo importante es entender que los sueños no significan exactamente lo que se describe en ellos. También hay que resaltar que lo más probable es que ese pensamiento de ‘soñé con mi exnovio, ahora qué hago’, puede ir desvaneciéndose a lo largo del día hasta que ya deja de ser algo que perturba en la rutina diaria.