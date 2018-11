23 nov 2018

Sexo. ¿Qué sexo?, ¿qué es eso? Ya ni te acuerdas de cuándo fue la última vez. Evitas hablar de tema. Huyes. Puede que hace algún tiempo que no intimas, ya sea porque finalizó la relación, porque la suerte no te acompaña, porque no te sientes a gusto, tienes estrés, o por la razón / motivo que sea. Y no, no venimos a juzgar tu vida sexual. Solamente queremos que sepas qué es lo que pasa cuando dejas de mantener relaciones sexuales.

El cuerpo humano está planificado para beneficiarse y gozar del sexo. Las caricias, abrazos y el orgasmo provocan que el cerebro genere más oxitocina, dopamina y serotonina, sustancias que desencadenan las sensaciones de bienestar.

El cuerpo es sabio y se adapta a las circunstancias, sin embargo, varios estudios señalan que se producen cambios con la ausencia de sexo.

Estos son cinco de los cambios que puedes experimentar:

Mayor vulnerabilidad a las enfermedades

Los médicos indican que el sistema inmunológico se debilita cuando dejas de tener sexo. Como resultado, es probable que te enfermes más seguido, principalmente de resfriados e infecciones.

Las paredes vaginales se vuelven más débiles

Tener sexo es como una especie de ejercicio para tu vagina, por lo que la falta de él propicia que sus tejidos salgan de la costumbre de relajarse. Para evitar que esto suceda puedes practicar los ejercicios de Kegel.

Aumentan el estrés

Puede que te sientas más ansiosa porque hay una disminución de las hormonas de la felicidad que se producen durante el sexo.

La libido disminuye

Después de un tiempo de no tener sexo, dejarás de anhelarlo. La libido disminuye, por lo que no tendrás ganas de tener relaciones. Esto pasa porque el cuerpo amortigua la respuesta hormonal a la excitación.

El corazón podría sufrir

Una buena vida sexual está fuertemente ligada a la salud cardiovascular, y entrar en un período de abstinencia elimina ese impulso hormonal y aeróbico. Esto no significa que sufrirás un ataque, pero tu corazón sí podría resultar mínimamente afectado.