6 sep 2019

Si te masturbas siempre igual, y no estás del todo convencida con tu técnica, tenemos dos cosas que decirte: desde que descubrimos los juguetes eróticos somos otra persona (sobre todo porque los orgasmos son la cura perfecta la depresión postavacional) y además del clásico masaje de clítoris, hay muchas maneras a través de las cuáles puedes llegar al orgasmo.

Y nos hemos propuesto contarte todas (o al menos las más efectivas) para que veas fuegos artificiales.

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir cuáles son las mejores posturas para recibir sexo oral.

De arriba a abajo

Sabemos que es la más común; pero también la más efectiva, de eso no hay duda. Consiste en masajear tu clítoris suavemente de arriba a bajo con el dedo índice y anular o haciendo pequeños círculos. Para cambiar un poco de hábito, puedes hacer círculos con los dedos o incluso, movimiento de zig zag.

Estimulación del punto U

Es una zona poco explorada, es más, debemos reconocer que nosotras no la hemos probado nunca, sin embargo, parece que esconde el santo grial del placer (con perdón del punto G). Se trata de la zona en forma de U inversa que se encuentra por encima de la uretra. Si la masajeas y la combinas con presión en el clítoris, según las malas (buenas) lenguas puedes ver las estrellas.

En la ducha

Hay muchas maneras de masturbarse en la ducha. Sola o en pareja, es uno de los mejores lugares para llegar al orgasmo. Con la berenjena de la ducha, y la presión que prefieras, estimula tu clítoris. Si tienes bañera, puedes optar por tumbarte y dirigir el chorro del grifo hacia tu vulva para una mayor presión.

Reproducir Video: ¿por qué algunas mujeres no llegan al orgasmo?

Meditación orgásmica

La meditación orgásmica es una técnica algo controvertida. No se basa en llegar al clímax, sino en centrarse en las sensaciones que el masajeo del clítoris produce. Se trata de que otra persona masajee el punto durante 15 minutos para que sientas las diferentes sensaciones.

Juguete casero

La imaginación no tiene límites, de eso no hay duda. Y si aún no te atreves a hacerte con uno oficial, tenemos una posible solución. Hazlo tú misma. Si quieres estimular tu clítoris, una buena opción es un cepillo de dientes eléctrico. Recuerda que no es un objeto destinado para esto, por lo que debes tener mucho cuidado mientras lo utilizas.