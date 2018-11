26 nov 2018

Es una de las prácticas sexuales que sigue siendo un tabú pero que sin embargo es una de las más recomendadas por los expertos ya que nos aporta más beneficios a nuestra salud de los que piensas. Y es que masturbarse es una actividad sana y normal, y además una de las mejores maneras de conocernos a nosotras mismas así como nuestro cuerpo. Y es que además, esta práctica puede resultar de lo más saludable para nuestro cuerpo por varios motivos. Aquí te damos 10 razones (cuanto menos sorprendentes) de por qué es bueno masturbarse

1. Reduce el riesgo de cáncer de próstata

En 2004 un estudio revelaba que los hombres que eyaculaban más de 21 veces al mes reducían un 33% el riesgo de padecer cáncer de próstata. En estudios posteriores, concretamente de 2016, se descubrió que aquellos que eyaculaban de 8 a 12 veces reducían en un 10% el cáncer de próstata.

2. Ayuda a ejercitar los músculos del suelo pélvico

Por lo que estás ayudando tanto a la incontinencia como a la disfunción eréctil. Sobre todo, es importante mantener activo el suelo pélvico en el caso de las mujeres y en el posparto para que la recuperación del parto sea mucho más rápida y mejor.

3. Mejora el sistema inmune

Y es que según declaraciones de expertos la masturbación aumenta los niveles de la hormona cortisol que ayuda a mantener y tener regulado el sistema inmunológico.

4. Masturbarse es bueno para las relaciones de pareja

Por supuesto, esto no quiere decir que practicar la masturbación no sea posible en pareja sino todo lo contrario. Puede ser un juego erótico previo a las relaciones sexuales muy divertido y además, excitaros mucho más el uno al otro practicándolo ya sea de forma individual como a la otra persona. No dejes de practicarlo con tu chico.

5. El orgasmo es más intenso

Normalmente se suele pensar que las relaciones entre dos son mejores y en muchos casos es así si encuentras a tu pareja sexual perfecta pero hay muchas veces que la masturbación puede llegar a hacernos gozar mucho más que un acompañante, Según los datos que hemos encontrado, en el caso de las mujeres el orgasmo llega a alcanzar en una media de 4 minutos frente a los 15 o 20 que se tarda cuando están con un compañero sexual.

6. Reduce los dolores menstruales

Las hormonas que se liberan después del orgasmo así como dependiendo de la intensidad de estos pueden producirnos una mayor relajación lo que reduce el dolor de ovarios. No tiene por qué ser la panacea y cada cuerpo es un mundo por lo que si no funciona, no te preocupes. Es cuestión de ir probando o al menos haber pasado un buen rato.

7. Libera el estrés

Sin duda, la masturbación es una de las opciones más beneficiosas para liberar nuestro estrés. Nos relajamos más al liberar la dopamina, prolactina, serotonina y la oxitocina, y el resultado será una sensación de bienestar que querrás repetir.

8. Llegarás al orgasmo antes

Si tienes problemas para llegar al orgasmo esta será una de las mejores soluciones para practicar. Saber qué es lo que te gusta ir probando distintos movimientos, velocidades y en definitiva estimular más a menudo la zona para poder llegar al clímax de forma continuada también en tus relaciones.

9. Mejora la piel

Aporta un mayor flujo de sangre lo que provoca que los vasos sanguíneos se abran y la oxitocina que liberamos con el orgasmo reduzca la inflamación haciendo que mejore el aspecto de tu piel y por tanto disminuyan los granitos y erupciones.

10. Ayuda a mejorar el sueño

En relación al anterior punto en el que hablábamos de la liberación de la ansiedad y el estrés, la relajación que nos provoca el orgasmo y por consiguiente la masturbación desemboca también en una mayor conciliación del sueño. Esto es debido a los relajantes químicos que provienen de las hormonas, endorfinas… que se liberan practicando la masturbación.

