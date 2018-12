12 dic 2018

Es una de las noches más especiales del año y muchos ponen muchas espectativas en ella al llegar la Navidad. Puede parecer que es más difícil ligar en una macrofiesta debido a la multitud de gente, las colas para pedir las copas o los grupos grandes de amigos, difíciles de atravesar... pero hay quien ve en ella su oportunidad de oro.

Es una de las noches más mágicas del año: te vistes de fiesta con un buen vestido brilli brilli, te preparas un maquillaje con todo tipo de productos viendo un tutorial de Youtube que ni la Kardashian y te dispones a darlo todo con tus amigos y de paso, ver si "cae algo". Pues bien, para todas aquellas que van con las expectativas altas en cuanto a ligar en la fiesta de Nochevieja, aquí tenéis una serie de consejos que os pueden venir bien:

1. Bebe con cabeza

A nadie le gusta hablar con una persona que se ha pasado de copas (y menos en una noche como Nochevieja). En vez de que te tengan que soportar, bebe lo justo para pasartelo bien, disfrutar de la noche y poder tener una conversación agradable con "tu elegido" (y que evidentemente, él esté en el mismo estado que tu).

2. No vayas con "amigos especiales"

Con esto nos referimos a que saques de tu plan a tu "ex" o a amigos más especiales porque te cortarán el rollo totalmente. Ve libre, en plenas facultades para conquistar y coquetear con quien a ti te de la gana esa noche, porque para eso has salido, para pasarlo bien.

3. Una conversación "inteligente"

Una vez que por fin has logrado establecer contacto visual con "tu objetivo", has superado el paso del acertamiento y te pones a hablar con él, por favor, sé inteligente. Prohibidos temas de relaciones anteriores, cualquier tipo de mal rollo, fuera quejas... Una actitud positiva y alegre atraerá a aquellas personas que vibren igual que tu así que respira hondo y disfruta.

4. Despacio pero sin pausa

La ocasión en sí misma permite que la relación sea más rápida. Sales más tarde de lo normal de casa, los excesos de la cena, la cantidad de alcohol normalmente es mayor a la de un fin de semana normal... Dosifica bien tus fuerzas y tu energía porque puede que llegue el final de la noche y estés completamente derrotada y deseando irte a dormir. La solución siempre es pedir el teléfono y veros otro día, la excusa perfecta para conocerle un poco mejor.

5. Disfruta de la noche

A veces nos obsesionamos y nos empeñamos tanto en algo que si no sale adelante nos llevamos una gran decepción. En caso de que no ligues en Nochevieja, no te vengas abajo, a veces encontrar a la persona perfecta que encaje con lo que estás buscando es complicado. Baila hasta el amanecer, ríete con tus amigas, haz amigos nuevos, disfruta de tu canción favorita en mitad de la pista... ¡Y da la bienvenida al 2019 como merece!

