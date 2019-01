17 ene 2019

El tamaño del pene fue, es y sigue siendo un debate abierto. Hay quienes aseguran que sí importa -claro hablamos de sexo-, que un pene grande brinda una mayor y mejor excitación sexual, otras sostienen que no es cierto y que se trata de un falso mito. Ninguna de las dos posturas está probado, al menos científicamente.

Algunos expertos aseguran que la obsesión por el tamaño del pene corresponde más a razones psicológicas que físicas.

“El debate sobre la importancia del tamaño del pene es uno de los más longevos y controvertidos que existen en la sociedad debido a que cada persona, sin importar su género, tiene una opinión al respecto”, señala Alberto Gooding, desde LELO España, la reconocida marca de juguetes eróticos de lujo. “Sin embargo, cabe destacar que al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, la importancia del tamaño del pene para la obtención de placer es una cuestión más psicológica que física”, añade Gooding.

En España, un estudio llevado a cabo por la Asociación Española de Andrología establece que la longitud promedio del pene de los españoles en erección es de 13,6 centímetros, mientras que en otros países europeos como Francia e Italia superan los 15 centímetros.

El tamaño sí importa, pero no por los motivos que tú crees

1. El tamaño de la vagina: es muy frecuente pensar que un pene más largo ofrece un mayor placer puesto que puede estimular toda la longitud de la vagina, así como el cuello uterino. Sin embargo, esto es falso, puesto que hay que tener en cuenta que una vagina mide alrededor de 14cm, por lo que aquellos penes que superen estas medidas pueden generar situaciones dolorosas que impidan que la mujer sienta placer.

2. Factor psicológico: uno de los principales motivos para argumentar que el tamaño del pene sí importa atiende nuevamente a factores psicológicos y emocionales como la autoestima, que afecta a la hora de mantener relaciones sexuales e incluso puede llegar a convertirse en un impedimento. Aquellos hombres cuyo miembro esté por debajo de lo estándar o incluso puedan llegar a tener lo que se conoce como un micropene (por debajo de los 6 cm en erección) pueden vivir experiencias traumáticas que les impidan mantener relaciones sexuales con otras parejas. Asimismo, también existe un complejo de comparación denominado “síndrome del vestuario”, que hace referencia a la inseguridad y frustración que sienten algunos hombres por pensar que su miembro es inferior al de otros hombres.

3. Fertilidad: a pesar de que es indudable que el método óptimo para medir la fertilidad de un hombre reside en analizar la calidad de su esperma, algunos estudios empiezan a establecer relaciones entre la fertilidad y el tamaño del pene. De esta forma, un estudio realizado en 2018 por investigadores de la Brigham Young University de Utah (tomaron como muestra 815 hombres que visitaron una clínica de problemas urológicos entre 2014 y 2017) indicó que aquellos hombres que muestran ratios de fertilidad más bajos tienden a tener un miembro un centímetro más corto que aquellos que presentan una fertilidad estándar. Estos datos muestran algunas tendencias, aunque no son hipótesis concretas por el momento.

“En muchas ocasiones hablamos sobre el tamaño del pene como algo banal, obviando los procesos psicológicos por los que pasan algunas personas que cuentan con miembros cuyas dimensiones no se encuentran en la media, ya sea por encima o por debajo, ya que en muchas ocasiones puede suponer un trauma que no permita mantener relaciones sexuales y, por tanto, no disfrutar del sexo”, explica Valérie Tasso. “Y cada vez que al sexo le estamos dando una medida, creamos “disminuidos”. Lo que sí queda claro es que el placer no depende del tamaño, puesto que el órgano sexual más poderoso de la anatomía humana es el cerebro”, concluye Tasso.