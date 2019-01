18 ene 2019

La falta de tiempo, el estrés o el cansancio son algunos de los factores que hacen que dejemos a un lado las relaciones sexuales. Y esto es un error, porque puede afectar negativamente tanto a nivel físico como mental.

El sexo tiene muchos beneficios. Activa nuestro sistema inmunológico, disminuye la presión arterial y mejora la salud cardiovascular. Durante el coito, el cuerpo libera endorfinas y oxitocina, unas hormonas que nos ayudan a relajarnos y que, además, tienen un potente poder analgésico que alivia algunos dolores.

Puede que tú no lo sepas, pero tu cuerpo te está pidiendo sexo a gritos y te lo hace saber con estas 5 señales. ¡Toma nota!

1. Insomnio

¿Te cuesta dormir? Esta es una de las señales de la falta de sexo. Si no hay actividad sexual, no se libera oxitocina, una hormona que tiene un papel fundamental en la calidad del sueño. Además, si no duermes bien, te costará concentrarte, estarás más irritada y no tendrás los mismos reflejos.

Así que, di adiós a las excusas, y da rienda suelta a tu pasión para poder dormir como un bebé.

2. Migraña

Un estudio realizado por los expertos del Hospital Universitario de Essen (Alemania) demostró que los pacientes que tuvieron sexo durante la migraña notaron una mejoría en los síntomas. Si últimamente estás teniendo más dolores de cabeza, la falta de sexo podría ser el motivo.

Deja a un lado los analgésicos y ¡a disfrutar!

3. Cambios de humor

¿Últimamente tienes un humor de perros? Si no tienes sexo, es comprensible, porque hace que te sientas más triste y de peor humor. Incluso puede que no quieras salir de casa y prefieras estar sola.

Lo de darse una alegría para el cuerpo no es sólo un dicho y tener relaciones sexuales será tu mejor revulsivo.

4. Piel apagada

Que la falta de sexo se nota en la cara no es una leyenda urbana, es una realidad. Cuando se tienen relaciones sexuales, los poros de la piel se dilatan liberando las impurezas al sudar. Además, la circulación sanguínea se activa y hace que el organismo se ´limpie’ por lo que la piel tiene más brillo y luminosidad.

¡El orgasmo es mucho mejor que un tratamiento facial!

5. Decaimiento

Practicar poco sexo (o nada) disminuye la producción de endorfinas, unas hormonas o neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos más felices y aumentan la sensación de bienestar. Al estar más decaída, puede que no te apetezca estar rodeada de otras personas y prefieras estar sola.

El sexo será tu mejor antidepresivo, no lo olvides.