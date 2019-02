7 feb 2019

Todos hemos oído hablar de las maravillas del sexo para la salud: hace desaparecer las migrañas, se hace ejercicio, se segregan endorfinas -conocidas también como las hormonas de la felicidad- y sirve hasta para evitar el envejecimiento. Esta última es la principal conclusión de un estudio de la Universidad de California, que considera el tener sexo al menos una vez a la semana como el mejor antídoto contra la vejez.

Somos lo que comemos y no es una excepción cuando hablamos de la cama. Alimentos como las ostras, la canela o el chocolate son considerados afrodisíacos, ya que sus nutrientes poseen funciones vasodilatadoras o pertenecen a un proceso de tipo hormonal, que promueve la excitación sexual. Pero ¿son ciertos sus poderes para incitarnos a tener relaciones sexuales o para que estas sean de mejor calidad?

Miguel Serrano, socio fundador y director técnico de la empresa de biocosmética y alimentación saludable Ondalium, recuerda que no hay una “fórmula mágica que encienda el deseo sexual o que nos asegure un rendimiento en la cama por encima de lo normal. Como todo, es aconsejable llevar una vida sana y una actitud positiva en pareja, que fomenten el deseo sexual, si bien es cierto que hay alimentos con ciertas propiedades que nos pueden ayudar”.

Ondalium ha seleccionado estos 5 alimentos clave para contribuir a una vida sexual plena:

1. Chocolate: para muchos es un sustitutivo del sexo, pero ¿por qué sustituir una cosa por otra, si se puede disfrutar de las dos? El chocolate negro posee feniletilamina, que estimula y mejora el estado de ánimo, dando lugar a sensaciones placenteras y alegres. Esta capacidad antidepresiva ya ayuda en la actividad sexual, pero además, sus semillas también tienen teobromina, una sustancia que actúa contra la fatiga, mejora la ventilación pulmonar y la circulación sanguínea.

Por si esto fuera poco, el chocolate estimula la secreción de serotonina, que renueva el rendimiento sexual, de ahí que haya sido considerado un potente afrodisíaco desde hace años.

2. Jengibre: este ingrediente es un gran estimulador del placer, sobre todo si se une con el cardamomo, ya que aumenta la libido, liberando dopamina y endorfina en el cerebro y favoreciendo el deseo sexual.

3. Ajo negro: ayuda a mejorar la fertilidad, y el apetito sexual en los hombres, gracias a su alto contenido de zinc, aunque su efecto será mayor en las mujeres por sus altas dosis de vitamina C y complejo B. Además, como no tiene un sabor ni un olor fuerte, no afecta al aliento o al olor de la sudoración, lo cual podría ser un problema en la cama.

El ajo negro favorece la circulación, ya que es rico en el aminoácido arginina, con capacidad vasodilatadora, por lo que siempre se ha usado contra la disfunción eréctil. Es importante destacar que esta característica beneficia a ambos sexos, ya que la erección masculina es un fenómeno de flujos sanguíneos, pero las mujeres también cuentan con mecanismos eréctiles en sus genitales, como el clítoris.

“Nuestro consejo es consumir el ajo negro en gotas o extracto, ya que de esta forma se potencian mucho más, hasta 10 veces más, todas sus propiedades para la salud y el sexo, concretamente“, afirma Serrano.

4. Miel: este alimento incrementa los niveles de la hormona encargada del deseo sexual en sangre, la testosterona, gracias a su alto contenido en minerales y vitamina B y C. Además, lo hace de una forma muy rápida, al poco tiempo de consumirla, ya que pasa al torrente sanguíneo, por lo que la estimulación es casi inmediata.

También promueve la utilización y metabolización de la hormona sexual femenina. Países como México la usan virgen para luchar contra la impotencia; en Bolivia se aprovecha el residuo de la miel silvestre, llamado poque, para actuar contra la esterilidad de ambos sexos y en zonas árabes se mezcla con jengibre para evitar el cansancio sexual.

5. Mango: se podría considerar la fruta del placer, ya que contiene triptófano, denominada la hormona del placer. Es rica en vitaminas, que ayudan a mejorar la producción espermática. Sobre todo tiene alto contenido en vitamina E, que incrementa el deseo sexual y mejora la calidad del sexo.

Además, posee betacaroteno, gracias al que se generan estrógenos -hormonas sexuales femeninas- y testosterona, igual que en el caso de los higos.

Hay muchos otros alimentos que también pueden ser aliados del disfrute sexual, como la avena, el melón o la zanahoria. Pero ¿existen también aquellos ingredientes que debemos evitar en estos casos? Algunos de ellos son los alimentos enlatados, el azúcar, la carne roja o la menta, ya que inhiben la testosterona, la hormona sexual masculina.

Junto a una alimentación equilibrada, los especialistas recomiendan seguir una rutina de ejercicio adecuada, para de esta forma, contar con los nutrientes necesarios para que el organismo funcione correctamente y el estado de ánimo sea positivo, favoreciendo la libido y el apetito sexual.