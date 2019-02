A los usuarios de Instagram parece no haberles gustado que Cristina Pedroche haya comprado su perro en vez de adopt… twitter.com/i/web/status/1…

Recetas saludables de té matcha que te enamorarán aunque no te gusten las infusiones 😍😋 dozz.es/swn7p2

Mientras que su defensa sostiene que las cantidades que no declaró a Hacienda no se abonaron porque no tenía fijada… twitter.com/i/web/status/1…