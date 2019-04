16 abr 2019

Compartir en google plus

Parece ser que el interés por el medio ambiente y el bienestar animal ya no es cosa de unos pocos. Cerca de un cuarto de los jóvenes de entre 18 y 24 años se han vuelto veganos durante el año pasado, según un estudio de BOL Foods, junto con un 14% de los mayores de 50 según Bupa Health Clinics. En España, por ejemplo, los pedidos de comida vegana han aumentado un 160% según Deliveroo.

Pero este estilo de vida que se basa en el respeto a los animales ya no solo se aplica a la creación de una dieta basada en productos que no sean de origen animal. La demanda de alternativas a la piel o al pelo animal también ha crecido considerablemente en los últimos años. El pasado febrero la ciudad de los Los Ángeles acogió la primera semana de la moda vegana, donde pudimos encontrar alternativas originales que respetan el bienestar animal, mientras el eslogan ‘‘Eat pussy is vegan’’ desconcertaba a unos pocos y acercaba al movimiento pro animal al mundo del erotismo.

“Creamos Bijoux Indiscrets en 2006 con el objetivo de buscar alternativas a los materiales de origen animal y reducir al máximo los productos con este tipo de componente” comenta Elsa Viegas cofundadora y diseñadora de Bijoux Indiscrets, marca de accesorios, cosmética y juguetes íntimos de Barcelona.

Su última colección de arneses: MAZE, está realizada en poliuretano, una alternativa al cuero que permite mantener la calidad y el diseño de estos accesorios. El material es transpirable, por lo que pueden llevarse sobre la piel, sobre lencería o sobre cualquier prenda de ropa.

En cuanto a cosmética, más concretamente a cosmética íntima, el mundo del erotismo se está poniendo las pilas y cada vez encontramos más productos que apuestan por ingredientes vegetales y naturales, en sus fórmulas. Las velas de masaje de Bijoux Indiscrets no contienen cera de abeja sino aceite de almendras y de coco que no solo mantiene ese carácter vegano de la marca sino que permite mantener la temperatura de la llama baja, para que al aplicar el aceite no queme, hidrate y además cuide la piel.

Y ¿Los preservativos?

Si no has tenido un acercamiento a estilo vegano te sorprenderá saber es que la mayoría de los preservativos presentes en el mercado NO son aptos para veganos, porque contienen caseína.

La caseína no es otra cosa que una proteína derivada de la leche, que se utiliza para que los condones sean más suaves y flexibles/elásticos. La consecuencia es que si eres vegano o tienes alergia o intolerancia a la lactosa, deberías evitar los preservativos tradicionales y optar por una de las alternativas aptas para ti.

Los condones veganos están fabricados sin caseína ni otros elementos de origen animal.

¿Cómo sabes que el preservativo es vegano?

Debes fijarte en que la marca tenga:

1. Un sello o certificación vegana (es la mejor garantía)

2. Usualmente estas marcas declaran abiertamente sus ingredientes (transparencia absoluta, como Green Condom Club)

3. Ofrecen modelos de preservativos sin látex (no llevan caseína)