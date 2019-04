29 abr 2019

El término juguete sexual casero no es precisamente una composición que genere mucho éxito. Las macabras historias que empiezan con un experimento erótico en casa y acaban en urgencias son tantas, que muchas veces es mejor no experimentar en lo que a utensilios para proporcionar placer se refiere y apostar por lo seguro.

Sin embargo, hay ciertos ítems que no son para nada peligrosos, muy fáciles de encontrar en casa y que pueden ser la opción perfecta para aquellos que no se atreven a comprarse un juguete sexual o que simplemente, no quieren invertir en él.

Con un poco de imaginación (y muchas responsabilidad) podrás disfrutar sin barreras con utensilios 'DIY' para pasar un rato increíble. Ahí van los objetos que puede hacer que tu vida sexual tome un cáliz distinto y sobre todo, divertido. Porque lo importante es disfrutar, tanto sola como en pareja.

Collar de perlas

pinit pixabay

Si quieres sorprender a tu pareja, un collar de perlas puede ser la opción perfecta. ¿Cómo? Pon el collar alrededor de su miembro con cuidado y mastúrbale con la mano. La sensación promete ser muy placentera.

Aceite de coco

pinit pixabay

El aceite de coco orgánico es una alternativa muy buena a los lubricantes. Si necesitas una ayuda extra y no tienes nada a mano, la versión sin químicos y otros ingredientes perjudiciales es perfectamente válida.

Almohada

pinit pixabay

Cuando hablamos de masturbación femenina hay muchas técnicas distintas. Una de ellas es utilizar almohadas para darte placer. Si te frotas contra ellas, puedes estimular el clítoris. O incluso, puede servir de alza para que tu pareja te penetre con más profundidad.

Cabezal de la ducha

pinit pixabay

Utilizar el cabezal de la ducha es una práctica extendida, pero hacerlo en pareja es incluso, más placentero. ¿Lo mejor? Que si tienes uno que cambie de presión, el placer estará asegurado.

Cepillo de dientes

pinit Getty

¿Quieres estimular el clítoris y no tienes un vibrador? El cepillo de dientes eléctrico es una opción muy fácil de encontrar por casa y que da muchos resultados si quieres dar un paseo por las zonas más erógenas de tu cuerpo, o el de tu pareja.

Clips

pinit pixabay

Si las palabra 'pinzas para los pezones' no llaman tu atención, pero quieres probar algo más suave y 'DIY', los clips son los sustitutos perfectos. Los puedes utilizar sola o en pareja para descubrir si te gusta la sensación.

Corbata

pinit pixabay

Es una de las prácticas preferidas (y más conocidas) por antonomasia a la hora de innovar en la cama. Jugar con la corbata da mcuhas posibilidades a las relaciónes sexuales en pareja.

Cuchara de madera

pinit pixabay

Se utilizan para dar pequeños azotes, con ellas, puedes nivelar la intensidad y esté utensilio, además, está muy a mano. Concretamente en la cocina, donde puede comenzar el juego, previamente acordado con tu pareja.

Palillos chinos

pinit pixabay

Seguro que tienes algún par abandonado en el cajón de los cubiertos y es que, con ellos se pueden llevar a cabo muchas acciones placenteras. Primero, necesitas unirlos con unas gomas para que puedas ejercer presión con ellos. Una vez hecho esto, son los suplentes perfectos a las pinzas genitales o de pezones.

Pepino

pinit pixabay

No pasa nada por sustituir un didlo sintético por un pepino. Eso sí, con cuidado y cubriéndolo con un preservativo para evitar posibles infecciones.

Vela

pinit pixabay

¿Quieres innovar? La cera de las velas puede resultar una idea muy caliente, además, literalmente. Eso sí, con cuidado de no quemaros y poco a poco.