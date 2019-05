8 may 2019

Las rupturas son procesos difíciles. Al contrario de lo que se puede pensar, las separaciones tienen un componente químico muy fuerte, además de sentimental.

Estar en una relación y por lo consiguiente, enamorada, hace que liberemos dopamina, serotonina y oxitocina lo que provoca que nos sintamos excitadas, llenas de energíay sobre todo, felices. Por eso, cuando el amor se acaba de golpe, dejamos de liberar todas estas hormonas y la caída se vuelve en muchas ocasiones, insostenible.

Adoptar nuevos comportamientos y hábitos tras la ruptura es completamente normal, en incluso, beneficioso. Piensa que es una manera de tu organismo de lidiar con el dolor y la pérdida. Si estás pasando por una ruptura... toma nota, porque no te tienes que sentir mal al hacer ninguna de las siguientes cosas.

Evitar tu escenario habitual

Si tú y tu pareja habéis compartido los mismo círculos sociales (eso incluye frecuentar los mismos sitios:bares, restaurantes...), es completamente normal que quieras tomarte un tiempo para descansar y respirar tras la separación. Si no te sientes con la fuerza suficiente para salir y seguir con tu vida social como si nada hubera pasado, no te preocupes. Ni te sientas mal por ello.

Hablar con tus amigos del tema

Si eres una fan incondicional de Sexo en Nueva York seguro que has visto el episodio donde Carrie se queja por enésima vez por una ruptura con Big. Samantha, Miranda y Charlotte le dicen que no van a escuchar más su drama, pero toma esto como la excepción (la relación de Carrie y Big fue una auténtica montaña rusa), no la regla. Tus amigas querrán estar ahí para apoyarte. Y tú las necesitarás.

Darte caprichos foodie

No es el momento de contar calorías. Si comer napolitanas, noodles, helado y bollos durante una semana es lo que necesitas para superar este momento, adelante. Y reconozcámoslo, el chocolate mejora tu humor, está científicamente probado. Si la comida te ayuda en este proceso de duelo, no te sientas mal, eso sí, ten en mente que este período no puede durar para siempre. Y que en algún momento tendrás que comenzar a comer sano, no por tu aspecto físico, sino por tu salud.

Llorar

Llorar no es una acción de debilidad, sino una manera de liberarnos y desahogarnos. Si lo que necesitas es echar algunas lagrimillas para sentirte mejor, hazlo. No hay nada de malo en ello. Saca todos esos sentimientos encontrados.

Acordarte de lo vivido

No pasa nada por acordarte de todo aquello que habéis compartido. Si ha sido una relación larga, lo más normal es que los momentos juntos hayan sido muchos, por lo que no tengas vergüenza en recordarlos todos. Eso sí, no te martirices, con estos momentos. Está bien que eches a tu pareja de menos, pero intenta encontrar ocasiones para despejarte y evadirte, el deporte puede ser una idea fantástica.

Bloquear a tu ex

No te sientas mal por hacer esto, es completamente normal sentirse despechada. Si solo de pensar que puedes ver a tu ex novio en una publicación de Instagram te entran sentimientos de agobio, bloquéale, no te preocupes. Además, tampoco te hace falta recibir mensajes a las dos de la mañana al rezo de "te echo de menos" cuando sabes que no van a llevar a buen puerto. Por lo que si necesitas bloquear su número de teléfono también, no lo dudes. Todo para que no adquiráis una dinámica tóxica.

Dejarle un descanso a las redes sociales

Quizás ver parejas enamoradas, besándose y abrazándose durante todo el día no sea la mejor medicina. ¿Necesitas un respiro? Abandona toda red social. Y descansa del mundo 2.0.

Tener sentimientos encontrados sobre la ruptura

Todos hemos tenido el impulso de volver a escribir un mensaje de texto, preguntar al universo por qué se ha acabado... es normal plantearnos cuestiones después de la ruptura, pero lo fundamental es tener en mente que si esta separación se ha producido en un primer momento, tiene una razón de ser.

Sentirte libre

Despues de haber llevado a cabo los ocho pasos anteriores... por fin llega un momento, cuando menos te lo esperas en el que dices: lo he superado. Y por ello te sientes libre. Y no debes tener pensamientos negativos sobre ello, tienes que seguir adelante. Después de la tormenta siempre llega la calma.