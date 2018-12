13 dic 2018

Superar una ruptura siempre se convierte en un bache difícil de pasar en nuestras vidas. Después de haber compartido tiempo, amor, cariño, planes y muchas más cosas con una persona y de repente, dejar de saber de él, es un trago duro de digerir y del que necesitamos tiempo para recuperarnos (completamente). Todo depende del tipo de relación y de lo desgastada que estuviera en su última etapa, pero normalmente cuando una ruptura es dura, los expertos recomiendan estos consejos para ayudar a levantarnos, superar el fin de la relación y decir por fin adiós del todo a tu expareja.

1. Corta todos los lazos en las Redes Sociales

Jennifer L. Taitz, psicóloga clínica y autora del best seller "How to Be Single and Happy: Science-Based Strategies for Keeping Your Sanity While Looking for a Soul Mate", explica que lo primero que dice a sus pacientes que están intentado superar una ruptura es que se cuiden de las redes sociales. “No te van a hacer sentir mejor y puede que incluso te traigan alguna mala noticia o sorpresa desagradable”, explica. Varios estudios han demostrado que espiar a las exparejas en Facebook te hará sentir más estresada y con sentimientos más negativos. Las redes sociales incrementan la sensación de pérdida y la sensación de exclusión que suele acompañar a las rupturas. No es agradable seguir la vida del otro sin ti. Otra investigación demostró que es suficiente con ver una foto de un ex que recientemente te ha abandonado para que se activen en el cerebro zonas relacionadas con el dolor físico. Así que lo mejor es cortar el contacto en las redes sociales y empezar de cero.

2. Repítete a ti misma los rasgos negativos de tu ex

Recordar las cosas que no te gustaban de esa persona ayuda. Tras una ruptura, sobre todo cuando no has sido tú quien ha tomado la decisión se tiende a idealizar y a colocar virtudes en la otra persona que quizás no tenía. La estrategia es justo lo contrario, piensa en las cualidades negativas que tenía, en aquellas cosas que hacías la vista gorda. Potencia todo lo que no te gustaba y disfruta de tenerlo lejos. Los investigadores dicen que en el contexto de una ruptura amorosa la reafirmación negativa del ex actúa como una estrategia efectiva para regular a la baja los sentimientos que todavía te unan a la otra persona.

3. Apúntate como voluntaria para ayudar en alguna buena causa en la que creas

Involucrarse en algo nuevo que te haga sentir útil e implique algo de entrega te ayudará a escapar de ti misma y de los pensamientos rumiantes que invadan tu cabeza. Varios estudio han demostrado que implicarse en actividades solidarias y de voluntariado reduce los sentimientos de depresión y aumenta la satisfacción y la sensación de bienestar.

4. Pasa tiempo con tu mascota

Si tienes un amigo peludo debes saber que no hay mejor compañía para pasar esta mala época. Pasar tiempo con tu mascota y dedicar tiempo a cuidarla reduce los sentimientos de soledad y te forzará a dejar de pensar en tu situación emocional y dejar de mirarte el ombligo.

5. No tengas sexo con tu ex

Sabes que no debes hacerlo, pero aún cuando creas que es solo sexo y que lo haces solo para satisfacer un instinto biológico, porque tienes una atracción muy fuerte que aún te une a él o aunque creas que solo lo estás usando para tener un orgasmo, debes saber que el revolcón con tu ex puede hacerte daño y hacerte retroceder en lo que hayas avanzado en tu duelo. Dormir con un ex puede parecer reconfortante las primeras 24 horas pero luego te darás cuenta que has autoboicoteado todos tus esfuerzos para superar la ruptura. Será como volver a la casilla de salida.

